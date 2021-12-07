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В понедельник ощущаемая температура воздуха достигла -30 градусов

В понедельник в Ида-Вирумаа столбик термометра опустился ниже 23 градусов, ощущаемая температура составила -30 градусов. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Весь понедельник в Ида-Вирумаа мороз оставался на отметке ниже 20 градусов, во вторник немного потеплело.

Ида-Вирумааской метеорологической станцией самая низкая температура - 23,4 градуса мороза - была зафиксирована в понедельник в Нарве. Почти так же холодно было в девять часов вечера в Йыхви - 23,3 градуса мороза. 

Ощущаемая температура в 11 часов в Нарве и Йыхви была -30 и -29 градусов соответственно и оставалась на том же уровне до вечера. 

По прогнозу метеослужбы, во вторник в шесть часов вечера температура воздуха должна повысится до -8 градусов. 

Во второй половине дня в среду вновь похолодает - до -16 градусов. В четверг ожидается 14 градусов мороза. 

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