В понедельник ощущаемая температура воздуха достигла -30 градусов

Ида-Вирумааской метеорологической станцией самая низкая температура - 23,4 градуса мороза - была зафиксирована в понедельник в Нарве. Почти так же холодно было в девять часов вечера в Йыхви - 23,3 градуса мороза.

Ощущаемая температура в 11 часов в Нарве и Йыхви была -30 и -29 градусов соответственно и оставалась на том же уровне до вечера.

По прогнозу метеослужбы, во вторник в шесть часов вечера температура воздуха должна повысится до -8 градусов.