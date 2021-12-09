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В Нарвском замке прозвучат произведения русских композиторов

Пианист Йохан Рандвере. ФОТО: Erakogu

В пятницу, 10 декабря, пианист Йохан Рандвере исполнит произведения Чайковского и Мусоргского.

"Чайковский и Мусоргский" - третий и последний концерт из цикла концертов камерной музыки "Осень" в Нарвском замке. В программе - Большая соната Петра Чайковского и фортепианный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки".

Йохан Рандвере родился в 1990 году и является одним из наиболее ярких музыкантов своего поколения. Во время обучения в магистратуре Эстонской академии музыки и театра он пополнял свои знания в Италии.

За годы Рандвере удостоился высоких наград на различных конкурсах и выступал в разных составах на таких мировых сценах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, концертный зал Чань Шунь в Ванкувере, Большой зал Белорусской государственной филармонии в Минске и зал имени Пуччини в Милане.

Рандвере в числе прочего входит в состав Эстонского фортепианного оркестра и ансамбля старинной музыки "Heinavanker".

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