В Нарвском замке прозвучат произведения русских композиторов

"Чайковский и Мусоргский" - третий и последний концерт из цикла концертов камерной музыки "Осень" в Нарвском замке. В программе - Большая соната Петра Чайковского и фортепианный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки".

Йохан Рандвере родился в 1990 году и является одним из наиболее ярких музыкантов своего поколения. Во время обучения в магистратуре Эстонской академии музыки и театра он пополнял свои знания в Италии.

За годы Рандвере удостоился высоких наград на различных конкурсах и выступал в разных составах на таких мировых сценах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, концертный зал Чань Шунь в Ванкувере, Большой зал Белорусской государственной филармонии в Минске и зал имени Пуччини в Милане.