Духовная музыка для рождественского настроения

Рождественским настроением поделятся со слушателями контратенор китайского происхождения Ка Бо Чан, сопрано Мария Петров и органистка Хилле Поросон. В программе - старинная духовная музыка Баха, Перголези, Генделя.

В этот вечер прозвучат также несколько вариантов "Ave Maria", романтическая музыка Мендельсона и произведения эстонского композитора Кульдара Синка. Первый концерт с этой программой уже состоялся в Виймси.

Сопрано Марию Петров идавирусцы могли слышать в концертах ансамбля "Orthodox Singers", также она постоянно принимает участие в ежегодном международном фестивале духовной музыки в Муствеэ. Магистр классического пения, начиная с 2007 года является постоянной солисткой ансамбля "Orthodox Singers" ("Православные певчие"). Участвовала во многих проектах оперной и камерной музыки и давала сольные концерты в Эстонии, Швеции, Польше, Бельгии и России.

Ка Бо Чан известен как исполнитель камерной барочной музыки - это один из лучших контратеноров не только в Эстонии, его знают и ценят также во многих других странах. Родился и вырос в Гонконге, жил в Америке. В 1997 году по приглашению композитора и педагога Вельо Тормиса приехал в Эстонию. Изучал хоровое дирижирование в Таллиннской музыкальной школе Георга Отса, затем закончил Таллиннскую академию музыки и театра. Приезжал в Ида-Вирумаа с эстонским мужским хором, поэтому любители искусства имели возможность оценить его редкий талант.

- Мы вместе учились, давно дружим и сотрудничаем, делаем совместные проекты, - сказала Мария. - Его уникальный голос ценят коллеги, он выступал с такими дирижерами, как Эри Клас, Олари Эльтс, Микк Юлеоя, Ристо Йост, Юри Альпертен, Каспарс Путниньш, Витаутас Лукочиус и другие.

Хилле Поросон окончила Эстонскую музыкальную академию в 1993 году по классу фортепиано и в 1995 году церковно-музыкальную школу. Училась в Германии, в музыкальном колледже по классу органа профессора Эберхарда Лауэра, затем год - в Латвии. Ей было присвоено звание "Церковный музыкант года".