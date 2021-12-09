Полиция начала расследование предполагаемых нарушений на выборах в Люганузе

- Мы возбудили уголовное производство по этому делу, в ходе которого проясним и уточним утверждения и подозрения, - был немногословен в своем комментарии пресс-представитель Идаской префектуры.

Уголовное производство началось с жалобы бывшего старейшины Люганузеской волости Андреа Эйхе в Республиканскую избирательную комиссию. Эйхе утверждал, что в русской школе Кивиыли и местном магазине людей склоняли проголосовать в электронном виде за кандидатов от Центристской партии. В магазине избирателям за это якобы раздавали подарки.