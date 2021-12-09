Чт, 9.12.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Полиция начала расследование предполагаемых нарушений на выборах в Люганузе

Андреа Эйхе подозревает, что выборы в Люганузе прошли не вполне законно, и теперь Госсуд на основании его жалобы подал заявление в полицию. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Полиция возбудила уголовное производство в связи с предполагаемыми нарушениями на выборах в Люганузе, после того как Государственный суд подал соответствующее заявление.

Для подписчиков Для подписчиков

- Мы возбудили уголовное производство по этому делу, в ходе которого проясним и уточним утверждения и подозрения, - был немногословен в своем комментарии пресс-представитель Идаской префектуры.

Уголовное производство началось с жалобы бывшего старейшины Люганузеской волости Андреа Эйхе в Республиканскую избирательную комиссию. Эйхе утверждал, что в русской школе Кивиыли и местном магазине людей склоняли проголосовать в электронном виде за кандидатов от Центристской партии. В магазине избирателям за это якобы раздавали подарки.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back