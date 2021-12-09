Полиция начала расследование предполагаемых нарушений на выборах в Люганузе
Полиция возбудила уголовное производство в связи с предполагаемыми нарушениями на выборах в Люганузе, после того как Государственный суд подал соответствующее заявление.
Полиция возбудила уголовное производство в связи с предполагаемыми нарушениями на выборах в Люганузе, после того как Государственный суд подал соответствующее заявление.
- Мы возбудили уголовное производство по этому делу, в ходе которого проясним и уточним утверждения и подозрения, - был немногословен в своем комментарии пресс-представитель Идаской префектуры.