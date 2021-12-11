Брр, зима, мороз… И единственное желание - закутаться в теплый плед, полежать на диване с книжкой. По дороге домой неожиданно видишь молодого человека, бегущего с голым торсом и в легких шортах. Даже смотреть на это - дрожь пробирает. А еще любопытно: куда он бежит и что заставило его снять одежду? Оказалось, что закал-бегом Андрей Шевела занимается уже семь лет, а недавно организовал клуб любителей бега.