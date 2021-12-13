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Умер "король сланца" Вяйно Вийлуп

В декабре 2012 года у себя дома в интервью "Северному побережью" Вяйно Вийлуп вспоминал о строительстве шахты "Эстония". ФОТО: Põhjarannik

В воскресенье в возрасте 93 лет скончался Вяйно Вийлуп, который на протяжении почти полувека был лидером сланцевой промышленности Эстонии, и его назвали королем сланца.

О смерти Вяйно Вийлупа сообщил в воскресенье вечером журналист Райво Лотт, написавший книгу "Король сланца Вяйно Вийлуп". 

"Сегодня нас покинул Вяйно Вийлуп, человек, который также был известен как король сланца. В то время как эстонской сланцевой промышленности немногим более ста лет, Вяйно Виилуп был связан "коричневым золотом" Эстонии почти половину этого времени. О его жизни написана книга "Король сланца Вяйно Вийлуп", в которой, будем надеяться, отражена жизнь одного из самых известных лидеров промышленности Эстонии. Мои глубочайшие соболезнования родным и коллегам!" - написала Лотт в социальных сетях

Вяйно Вийлуп родился 21 октября 1928 года волости Карула в Валгамаа. 

После окончания Таллиннского политехнического института в 1952 году горным инженером начал работать начальником участкана шахте "Таммику". Уже в 26 лет он стал директором 4-й шахты. 

В 1958-1961 годах Вийлуп был заместителем начальника Управления химической и сланцевой промышленности Совета народного хозяйства Эстонской ССР, в 1961-1972 годах он возглавлял трест "Эстосланец". 

После этого Вяйно Вийлуп руководил строительством крупнейшей в мире сланцевой шахты "Эстония" и был ее директором до 1988 года. 

После восстановления независимости Эстонии Вийлуп снова стал главой "Eesti Põlevkivi" (бывший "Эстонсланец". - Прим. ред.) и проработал в этой должности до 1999 года. 

После восстановления независимости Эстонии он был также председателем городского собрания Кохтла-Ярве и заместителем председателя городского собрания Йыхви.

В 2002 году Вяйно Вийлупи был избран почетным гражданином Йыхви. В 2004 году был награжден Белой звездой IV степени.

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