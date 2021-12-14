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Волна холода замедлила темпы новостроек в Йыхви

Новое здание Йыхвиской основной школы начинает обретать форму, возвести осталось верхний этаж. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Из-за волны холода затормозилось строительство нового здания Йыхвиской основной школы, а создание игровой площадки в центре города и вовсе переносится на весну.

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Проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев сказал, что на активно ведущемся с начала лета строительстве здания основной школы пришлось сделать перерыв в работах по бетонированию, так как при температуре ниже минус десяти градусов заниматься ими нельзя. Возвести осталось стены верхнего этажа и крышу здания.

Руководитель строящей школьное здание фирмы "Rand & Tuulberg" по строительству Лаури Маттеус выразил осенью на закладке краеугольного камня надежду, что к Рождеству стены и крышу удастся возвести. По словам Корнильцева, на сегодня ясно, что коробка здания в этом году готова не будет. Однако это пока не угрожает достижению первоначальной цели построить здание к июлю следующего года.

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