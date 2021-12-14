Волна холода замедлила темпы новостроек в Йыхви
Из-за волны холода затормозилось строительство нового здания Йыхвиской основной школы, а создание игровой площадки в центре города и вовсе переносится на весну.
Из-за волны холода затормозилось строительство нового здания Йыхвиской основной школы, а создание игровой площадки в центре города и вовсе переносится на весну.
Проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев сказал, что на активно ведущемся с начала лета строительстве здания основной школы пришлось сделать перерыв в работах по бетонированию, так как при температуре ниже минус десяти градусов заниматься ими нельзя. Возвести осталось стены верхнего этажа и крышу здания.