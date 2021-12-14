Волна холода замедлила темпы новостроек в Йыхви

Проектный руководитель волостного управления Евгений Корнильцев сказал, что на активно ведущемся с начала лета строительстве здания основной школы пришлось сделать перерыв в работах по бетонированию, так как при температуре ниже минус десяти градусов заниматься ими нельзя. Возвести осталось стены верхнего этажа и крышу здания.

Руководитель строящей школьное здание фирмы "Rand & Tuulberg" по строительству Лаури Маттеус выразил осенью на закладке краеугольного камня надежду, что к Рождеству стены и крышу удастся возвести. По словам Корнильцева, на сегодня ясно, что коробка здания в этом году готова не будет. Однако это пока не угрожает достижению первоначальной цели построить здание к июлю следующего года.