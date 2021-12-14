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Научные наборы удостоились общереспубликанского внимания

ФОТО: TalTech

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета удостоился награды "Ценная практика - 2021" от Эстонского союза дополнительного образования в области науки.

Признание заслужили научные наборы, которые колледж стал отправлять детям прямо на дом во время школьных каникул. Набор содержал задания, материалы и инструкции. Ученики выращивали соляные кристаллы, мастерили модели молекул, учились математике с помощью конфет, собирали роботизированную руку, робот-пылесос и вечный двигатель, а также создавали океан в бутылке.

- Прежде мы проводили научные лагеря в помещениях колледжа, но из-за пандемии пришлось найти новые способы популяризации науки. Интерес к научным наборам большой. За один раз мы выдаем 80 наборов, и они расходятся меньше чем за десять минут, - отметила руководитель по маркетингу и коммуникациям колледжа Аннели Ооне.

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