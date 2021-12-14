В Ахтме создан новый центр семейных врачей

В формируемом центре здоровья работает шесть семейных врачей: Людмила Паненко, Нина Кондратьева, Наталия Меттус, Людмила Постолова, Елена Александрова и Инна Просалова.

Весной этого года на территории Ида-Вируской центральной больницы открыли современный дом здоровья Ахтме, модернизированная рабочая и лечебная среда которого очень важна как для пациентов, так и для врачей. Семейные врачи сказали, что новый корпус пришелся по вкусу как врачам, так и пациентам. "Новые помещения удобные, светлые, просторные и отвечают современным стандартам. Важным дополнением является то, что медсестры теперь смогут проводить самостоятельный прием, что обеспечивает пациентам лучшее лечение", - поделилась доктор Паненко.