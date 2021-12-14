В Ахтме создан новый центр семейных врачей
Ида-Вируская центральная больница заключила договор о сотрудничестве с семейными врачами, работающими в Л-корпусе, для формирования центра здоровья, который будет носить название "Iidla Perearstid".
Ида-Вируская центральная больница заключила договор о сотрудничестве с семейными врачами, работающими в Л-корпусе, для формирования центра здоровья, который будет носить название "Iidla Perearstid".
В формируемом центре здоровья работает шесть семейных врачей: Людмила Паненко, Нина Кондратьева, Наталия Меттус, Людмила Постолова, Елена Александрова и Инна Просалова.
Весной этого года на территории Ида-Вируской центральной больницы открыли современный дом здоровья Ахтме, модернизированная рабочая и лечебная среда которого очень важна как для пациентов, так и для врачей. Семейные врачи сказали, что новый корпус пришелся по вкусу как врачам, так и пациентам. "Новые помещения удобные, светлые, просторные и отвечают современным стандартам. Важным дополнением является то, что медсестры теперь смогут проводить самостоятельный прием, что обеспечивает пациентам лучшее лечение", - поделилась доктор Паненко.
- Мы рады, что у нас завершилось строительство еще одного здания с современной лечебной средой, где мы можем обеспечить доступность услуг по здравоохранению, отвечающих высоким стандартам. Хоть стены и не лечат больных, в новых помещениях будут лучше себя чувствовать как пациенты, так и работники, - сказал исполнительный директор Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер.