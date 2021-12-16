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Йыхвиская православная церковь получила новые колокола

Настоятель храма протоиерей Андрей Суслов рад, что новые колокола прибыли, с нетерпением ждут возможности услышать их голос. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиская Богоявленская церковь продолжает преображаться - духовно-просветительский центр уже функционирует, территория вокруг храма обустраивается. На очереди - обновление колокольни.

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Настоятель храма протоиерей Андрей Суслов не скрывает радости - воплощается еще одна давняя мечта: скоро с их колокольни раздадутся новые звоны - церковь получила новые зазвонные колокола, которые позволят украсить праздничные звоны. Колокола привезли из далекого Калининграда и уже освятили, но свои места они займут в следующем году. Нужно все подготовить на колокольне, а главное, настроить тяжеловесные инструменты должен специалист, приезда которого ждут из России. 

Зазвонные колокола из специальной бронзы небольшие - их вес от 5 до 14 килограммов. ФОТО: Частный архив

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