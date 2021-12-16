Йыхвиская православная церковь получила новые колокола

Настоятель храма протоиерей Андрей Суслов не скрывает радости - воплощается еще одна давняя мечта: скоро с их колокольни раздадутся новые звоны - церковь получила новые зазвонные колокола, которые позволят украсить праздничные звоны. Колокола привезли из далекого Калининграда и уже освятили, но свои места они займут в следующем году. Нужно все подготовить на колокольне, а главное, настроить тяжеловесные инструменты должен специалист, приезда которого ждут из России.