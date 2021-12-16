Субботним вечером по улицам зимней Нарвы побегут 700 человек

Пятикилометровая трасса забега проходит от центра "Astri" по главной улице Нарвы - Таллиннскому шоссе - в направлении границы до Темного сада и оттуда обратно по маленьким улицам и дорогам города. Около полусотни участников пробегут этот круг дважды, то есть преодолеют 10 километров, а остальные ограничатся 5 километрами.

На трассе расположатся также 12 развлекательных пунктов, где участников будут подбадривать музыканты и танцоры. Как на старте, так и возле трассы будут сверкать и греметь фейерверки.

- Мы не делаем что-то очень особенное, а хотим предложить любителям бега впечатления, немного отличающиеся от обычных, - отметил главный организатор забега "Нарвская зима" Марко Торм, являющийся сейчас членом Рийгикогу, а раньше бывший также мэром Раквере.

Более половины участников забега прибудут из Харьюмаа. "Однако каждый идавирусец, выходящий на старт, для нас на вес золота. Мы надеемся, что если люди сами испытают такое впечатление, то слава о забеге благодаря им широко разойдется и это мероприятие в Нарве удастся проводить и в будущем", - сказал он.

Уроженец Кохтла-Ярве Марко Торм в 2011 году начал устраивать Раквереские ночные забеги, собиравшие тысячи участников со всей Эстонии и превратившиеся в отличительное мероприятие столицы Ляэне-Вирумаа. В конце 2018 года Торм впервые организовал в Раквере зимний ночной забег, на который тоже прибыло свыше 3000 участников. Он проводил ночные забеги и в Таллинне. Несколько лет назад, когда он, будучи мэром Раквере, сотрудничал с Нарвой, претендовавшей тогда на звание культурной столицы Европы, у него возникла мысль привести бегунов и в ночную Нарву.

- Нынешнее время сложное для организаторов, ведь люди, вполне понятно, тщательно взвешивают, на какие мероприятия идти, а на какие нет, - сказал Торм, отметив, что вдобавок к 700 участникам в Нарве примерно столько же любителей бега поучаствуют в зимнем забеге виртуально, совершив пробежки в своих местах проживания.

Для проведения забега в субботу вечером между 20.20 и 22.20 перекроют движение по одной из полос на главной улице Нарвы - Таллиннском шоссе. "Надеюсь, что мы не сильно побеспокоим нарвитян. Движения в это время уже меньше, но, может быть, таксисты все же будут недовольны. Приношу извинения всем, кого это побеспокоит", - сказал Торм, пригласив идавирусцев поболеть за бегунов у трассы.