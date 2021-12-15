Эрик Гамзеев: Ценовой шок напоминает об извечной истине
Неужели надо испытать шок от цены на электроэнергию, чтобы понять, что не стоит засыпать старый колодец, пока не готов новый?
Неужели надо испытать шок от цены на электроэнергию, чтобы понять, что не стоит засыпать старый колодец, пока не готов новый?
Электроэнергия в Эстонии и других странах Европы стала такой дорогой под влиянием ряда обстоятельств. Но главным является все-таки то, что политические решения в последние годы вытеснили с рынка электростанции, которые в Эстонии сжигают сланец, а в других странах - каменный уголь. Вдобавок Германия закрывает атомные электростанции.
Если в это же время потребление электроэнергии неуклонно растет, а новых управляемых производственных мощностей не создается, то высокая цена электричества - логичное и ожидаемое следствие.
Поразительно лишь то, что политики не сумели этого предвидеть. Они вели себя подобно беспечной стрекозе, надеясь, что свободный рынок решит все проблемы.
Нет оснований ставить под сомнение необходимость зеленого поворота. Но пока этот поворот проводится в основном с одного конца, то есть путем слома старой системы, а не построения новой. Должно быть очевидно, что до тех пор, пока не удастся добиться широкого внедрения технологий аккумулирования энергии и построить в достаточном количестве ветропарки или создать новые управляемые способы производства электроэнергии, от старых электростанций отказаться нельзя. Это принесет только беды, нищету и недовольство.
В Ида-Вирумаа это стало понятно уже почти три года назад. В июле 2019 года, когда произведенное из сланца электричество было вытеснено с рынка из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа, "Северное побережье" писало, что правительство должно иметь четкий план отказа от сланцевой энергетики с минимальными потерями для эстонского государства и людей.
Было несложно предвидеть, что если производство сланцевой электроэнергии на Нарвских электростанциях резко снизится за короткий период времени, то это усугубит социальное напряжение, зависимость Эстонии от соседних стран вырастет, и рано или поздно электроэнергия заметно подорожает, что поставит под угрозу конкурентоспособность других местных промышленных предприятий.
Теперь это время наступило, но плана, к сожалению, до сих пор нет. Рийгикогу на этой неделе несколько дней лишь обменивался мыслями о том, как действовать в сложившейся затруднительной ситуации. Несколько тысяч бывших ида-вируских шахтеров, энергетиков, а также представители многих других профессий, которые были связаны с этой отраслью, уже несколько лет вынуждены как-то сводить концы с концами. Мало того, что новая энергетическая политика лишила их работы с хорошей зарплатой, так теперь она еще и ударяет дорогой электроэнергией, а в качестве побочного эффекта рост цен распространяется на продукты питания и другие товары первой необходимости.
Еще пять-шесть лет назад на Дне шахтера министры говорили, что работы в шахтах хватит на десятки лет. Между прочим, действующая и поныне государственная программа использования сланца, которую депутаты от Партии реформ, Центристской партии и "Isamaa" одобрили в Рийгикогу в 2016 году, не предусматривала такого уменьшения объемов добычи.
Как те же самые политики теперь объяснили бы этим людям произошедшее? Кто и каким образом от этого выиграл?
Одним из победителей в контексте проводимой Европой климатической политики выглядит прежде всего Россия. Ее электростанции получили преимущество бесквотной продажи электроэнергии на европейском рынке. А сама Европа, закрывая свои электростанции, только усилила свою зависимость от российского газа. К радости кремлевских правителей, которые непременно воспользуются этой подаренной им возможностью в своих экономических и политических интересах.
Если высокие цены на электроэнергию в Европе продержатся долго и в конце концов терпение людей лопнет, из Москвы явится спаситель, Владимир Владимирович, который пообещает дешевый газ, и тогда благодарность европейцев будет безгранична: "Danke schön, Gazprom und Herr Putin!".
Целью энергетической политики не может быть то, чтобы люди разорялись из-за стоимости электроэнергии или пользовались компьютерами, ездили на автомобилях и топили дома только в те часы, когда дует ветер и светит солнце, а в остальное время лежали в полумраке, прикидываясь мертвыми. Если солнца и ветра долго не будет, то и прикидываться больше не понадобится…
Предсказуемым следствием энергетического кризиса является и еще больший рост поддержки радикальных и популистских политических сил.
На биржевую цену электроэнергии влияют многие случайные факторы, от погоды и гидрозапасов до эмоций игроков на бирже. Однако новые управляемые производственные мощности стоимостью сотни миллионов евро не появятся случайным образом к новому дню торгов. На принятие инвестиционных решений, анализ и планирование уходят годы.
"Должно быть очевидно, что до тех пор, пока не удастся добиться широкого внедрения технологий аккумулирования энергии и построить в достаточном количестве ветропарки или создать новые управляемые способы производства электроэнергии, от старых электростанций отказаться нельзя. Это принесет только беды, нищету и недовольство".Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
Долгосрочная уверенность нужна и для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии имеющиеся электростанции. Если нет даже приблизительной ясности, сколько времени им в ближайшие годы отпустят торговцы квотами на выбросы углекислого газа, владельцы станций не станут тратить деньги на обеспечение их надежности - мол, вдруг они понадобятся на неделю или две. Тогда может получиться, как с автомобилем, который долго стоял в гараже без обслуживания, - он не заведется или заглохнет, проехав двести метров.
Правительство приняло решение, что "Eesti Energia" должен сохранить производственную мощность в 1000 мегаватт на Нарвских электростанциях до 2023 года. Этот срок необходимо в срочном порядке обязательно продлить, оценить расходы на обеспечение работоспособности электростанций и определить источник средств.
В реформе нуждается и система торговли квотами на выбросы углекислого газа. Возможно, вместо скачущей цены на квоту разумнее ввести углеродный налог, который в последующие годы будет расти, чтобы мотивировать искать новые, безуглеродные способы производства и аккумуляции электроэнергии. Или способы улавливания углерода и его использования с приемлемыми для рынка затратами.
Эстонии также нужен более четкий план и договоренность о дальнейшем использовании нашего национального богатства - сланца. Было бы глупо отбрасывать знания и опыт, накопленные за сто с лишним лет. Скорее, государству следует поддерживать поиски новых технологий, позволяющих извлечь из сланца больше ценности с одновременным уменьшением экологического следа. Это важно сделать и для того, чтобы молодежь стала больше интересоваться сланцехимией как отраслью будущего с хорошими перспективами. У нас нет никаких оснований клеймить все, что связано со сланцем.
Положительным аспектом сегодняшнего энергетического кризиса является более широкое осознание того, что зеленый поворот невозможно осуществить бесплатно. У него, как и у отказа от зеленого поворота, есть цена. Однако в этом процессе очень важно выбрать правильный темп и баланс.