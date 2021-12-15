Эрик Гамзеев: Ценовой шок напоминает об извечной истине

Электроэнергия в Эстонии и других странах Европы стала такой дорогой под влиянием ряда обстоятельств. Но главным является все-таки то, что политические решения в последние годы вытеснили с рынка электростанции, которые в Эстонии сжигают сланец, а в других странах - каменный уголь. Вдобавок Германия закрывает атомные электростанции.

Если в это же время потребление электроэнергии неуклонно растет, а новых управляемых производственных мощностей не создается, то высокая цена электричества - логичное и ожидаемое следствие.

Поразительно лишь то, что политики не сумели этого предвидеть. Они вели себя подобно беспечной стрекозе, надеясь, что свободный рынок решит все проблемы.

Нет оснований ставить под сомнение необходимость зеленого поворота. Но пока этот поворот проводится в основном с одного конца, то есть путем слома старой системы, а не построения новой. Должно быть очевидно, что до тех пор, пока не удастся добиться широкого внедрения технологий аккумулирования энергии и построить в достаточном количестве ветропарки или создать новые управляемые способы производства электроэнергии, от старых электростанций отказаться нельзя. Это принесет только беды, нищету и недовольство.

В Ида-Вирумаа это стало понятно уже почти три года назад. В июле 2019 года, когда произведенное из сланца электричество было вытеснено с рынка из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа, "Северное побережье" писало, что правительство должно иметь четкий план отказа от сланцевой энергетики с минимальными потерями для эстонского государства и людей.

Было несложно предвидеть, что если производство сланцевой электроэнергии на Нарвских электростанциях резко снизится за короткий период времени, то это усугубит социальное напряжение, зависимость Эстонии от соседних стран вырастет, и рано или поздно электроэнергия заметно подорожает, что поставит под угрозу конкурентоспособность других местных промышленных предприятий.

Теперь это время наступило, но плана, к сожалению, до сих пор нет. Рийгикогу на этой неделе несколько дней лишь обменивался мыслями о том, как действовать в сложившейся затруднительной ситуации. Несколько тысяч бывших ида-вируских шахтеров, энергетиков, а также представители многих других профессий, которые были связаны с этой отраслью, уже несколько лет вынуждены как-то сводить концы с концами. Мало того, что новая энергетическая политика лишила их работы с хорошей зарплатой, так теперь она еще и ударяет дорогой электроэнергией, а в качестве побочного эффекта рост цен распространяется на продукты питания и другие товары первой необходимости.

Еще пять-шесть лет назад на Дне шахтера министры говорили, что работы в шахтах хватит на десятки лет. Между прочим, действующая и поныне государственная программа использования сланца, которую депутаты от Партии реформ, Центристской партии и "Isamaa" одобрили в Рийгикогу в 2016 году, не предусматривала такого уменьшения объемов добычи.