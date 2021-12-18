Членам новой волостной управы Йыхви повысили зарплату

Если зарплата волостного старейшины Марис Тоомель прежде составляла 3600 евро, то теперь она на 200 евро больше. Оклад помощников старейшины Арво Аллера и Ингрид Спитц тоже вырос на 200 евро до 3200 евро.

Поскольку в волостном управлении вдобавок к старейшине и двум его помощникам теперь есть еще три члена, то им назначили компенсации. Мессурме Писарева, курирующая вопросы развития, будет получать 2500 евро в месяц, ответственный за спортивные сооружения член волостной управы Сергей Андреев - 1000 евро, а координирующий вопросы сельской жизни Аво Кийр - 560 евро в месяц. Повышение зарплат и компенсации вступают в силу задним числом начиная с 22 ноября. За законопроект в 21-местном волостном собрании проголосовали 14 депутатов, против - два.