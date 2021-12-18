Членам новой волостной управы Йыхви повысили зарплату
Йыхвиское волостное собрание одобрило повышение зарплат волостного старейшины и его помощников и назначило компенсации остальным членам волостного управления.
Йыхвиское волостное собрание одобрило повышение зарплат волостного старейшины и его помощников и назначило компенсации остальным членам волостного управления.
Если зарплата волостного старейшины Марис Тоомель прежде составляла 3600 евро, то теперь она на 200 евро больше. Оклад помощников старейшины Арво Аллера и Ингрид Спитц тоже вырос на 200 евро до 3200 евро.