В Йыхвиском военном городке появился бронзовый конь с ребенком

Проект Ясся Казелаана и Арта Аллмяги "Tasakaal" ("Равновесие") победил на художественном конкурсе, организованном Центром оборонных инвестиций.

Скульптура изображает ребенка, балансирующего на спине коня. "Мотив, заимствованный из классики изобразительного искусства, обращен в современную форму с разными смысловыми уровнями. В отличие от традиционного маскулинного подхода к теме, "Равновесие" прежде всего указывает на условность и хрупкость окружающего мира", - отметил Яссь Казелаан.

По его словам, основная идея монумента заключается в том, что во избежание конфликтов важно сохранять равновесие, а для этого важны наши союзники и Силы обороны. "В то же время образ всадника и коня рассматривается как нечто поэтическое, первозданное или первобытное, символ свободы и преемственности", - добавил Казелаан.

По словам командира Вируского пехотного батальона подполковника Тарво Луга, эта скульптура наведет входящих в городок на размышления о чувстве равновесия и его достижении.

Монумент изготовлен по традиционной технологии бронзового литья. Скульптура крепится к бетонному постаменту, который, в свою очередь, закреплен на бетонном фундаменте. Высота бронзовой скульптуры - почти 140 сантиметров, высота постамента - около 160 сантиметров. Хотя скульптура находится на территории городка, возле проходной, ее видно и с улицы Парги.