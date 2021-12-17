В Йыхвиском военном городке появился бронзовый конь с ребенком
В военном городке на юго-восточной окраине Йыхви установлен бронзовый монумент, который изображает малыша, стоящего на спине коня.
В военном городке на юго-восточной окраине Йыхви установлен бронзовый монумент, который изображает малыша, стоящего на спине коня.
Проект Ясся Казелаана и Арта Аллмяги "Tasakaal" ("Равновесие") победил на художественном конкурсе, организованном Центром оборонных инвестиций.
Скульптура изображает ребенка, балансирующего на спине коня. "Мотив, заимствованный из классики изобразительного искусства, обращен в современную форму с разными смысловыми уровнями. В отличие от традиционного маскулинного подхода к теме, "Равновесие" прежде всего указывает на условность и хрупкость окружающего мира", - отметил Яссь Казелаан.
По его словам, основная идея монумента заключается в том, что во избежание конфликтов важно сохранять равновесие, а для этого важны наши союзники и Силы обороны. "В то же время образ всадника и коня рассматривается как нечто поэтическое, первозданное или первобытное, символ свободы и преемственности", - добавил Казелаан.
По словам командира Вируского пехотного батальона подполковника Тарво Луга, эта скульптура наведет входящих в городок на размышления о чувстве равновесия и его достижении.
Монумент изготовлен по традиционной технологии бронзового литья. Скульптура крепится к бетонному постаменту, который, в свою очередь, закреплен на бетонном фундаменте. Высота бронзовой скульптуры - почти 140 сантиметров, высота постамента - около 160 сантиметров. Хотя скульптура находится на территории городка, возле проходной, ее видно и с улицы Парги.
Создание статуи обошлось примерно в 64000 евро. Цена обусловлена установленным законом обязательством заказывать при строительстве новых общественных сооружений произведения искусства стоимостью не менее одного процента от стоимости сооружения. В Йыхвиском военном городке в последние годы построены новые здания на сумму более шести миллионов евро. Эта скульптура - первое произведение, победившее на художественном конкурсе по закону "О заказе произведений искусства", которое размещено в военном городке Сил обороны Эстонии.