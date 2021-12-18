Снести старую и построить новую школу в Кохтла-Ярве готовы три фирмы

Вице-мэр Виталий Бородин доволен, несмотря на то, что предложенные строителями суммы превышают те, на которые первоначально рассчитывали чиновники.

- Ходатайство о выделении денег в Министерство образования подавали более трех лет назад, и за это время цены на строительном рынке неоднократно менялись - придется искать дополнительные средства, - объясняет чиновник. - Тем не менее суммы приемлемые, и я настроен оптимистично, надеюсь, скоро процесс сдвинется с места.