Сб, 18.12.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Снести старую и построить новую школу в Кохтла-Ярве готовы три фирмы

Старая школа доживает последние дни. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг в Кохтла-Ярве вскрыли конверты с предложениями участников конкурса госпоставки на снос старой и строительство новой Кесклиннаской школы, но победителя пока не называют.

Для подписчиков Для подписчиков

Вице-мэр Виталий Бородин доволен, несмотря на то, что предложенные строителями суммы превышают те, на которые первоначально рассчитывали чиновники.

- Ходатайство о выделении денег в Министерство образования подавали более трех лет назад, и за это время цены на строительном рынке неоднократно менялись - придется искать дополнительные средства, - объясняет чиновник. - Тем не менее суммы приемлемые, и я настроен оптимистично, надеюсь, скоро процесс сдвинется с места.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back