Снести старую и построить новую школу в Кохтла-Ярве готовы три фирмы
В четверг в Кохтла-Ярве вскрыли конверты с предложениями участников конкурса госпоставки на снос старой и строительство новой Кесклиннаской школы, но победителя пока не называют.
В четверг в Кохтла-Ярве вскрыли конверты с предложениями участников конкурса госпоставки на снос старой и строительство новой Кесклиннаской школы, но победителя пока не называют.
Вице-мэр Виталий Бородин доволен, несмотря на то, что предложенные строителями суммы превышают те, на которые первоначально рассчитывали чиновники.