Энели Ефимова завершила блестящий год 13-м местом на чемпионате мира
14-летняя Энели Ефимова из Силламяэ в завершение своего прорывного года заняла 13-е место на дистанции 100 метров брассом на взрослом чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.
14-летняя Энели Ефимова из Силламяэ в завершение своего прорывного года заняла 13-е место на дистанции 100 метров брассом на взрослом чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.
В предварительном заплыве Ефимова финишировала на своей коронной дистанции с результатом 1.05,57. В полуфинале она улучшила время на 13 сотых секунды, но в этот раз для выхода в финал требовалось проплыть более чем на полсекунды быстрее. С результатом 1.05,44 спортсменка в итоге заняла на чемпионате мира 13-е место.
На дистанции 50 метров брассом Ефимова заняла 20-е место в общем зачете с результатом 30,61.
Самым примечательным достижением 14-летней пловчихи в этом блестящем сезоне стала завоеванная в ноябре серебряная медаль взрослого чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 метров брассом. На юниорском чемпионате Европы спортсменка завоевала золотую медаль и две серебряных награды.
Ефимова единственная среди ида-вируских спортсменов пробилась на Олимпийские игры в Токио, где заняла 16-е место на дистанции 100 метров брассом. В уходящем году она неоднократно улучшала взрослые рекорды Эстонии в плавании брассом как в длинном, так и в коротком бассейне.