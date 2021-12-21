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Энели Ефимова завершила блестящий год 13-м местом на чемпионате мира

Энели Ефимова, которой в конце декабря исполнится всего 15 лет, за этот год вошла в число лучших брассисток мира. ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

14-летняя Энели Ефимова из Силламяэ в завершение своего прорывного года заняла 13-е место на дистанции 100 метров брассом на взрослом чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

В предварительном заплыве Ефимова финишировала на своей коронной дистанции с результатом 1.05,57. В полуфинале она улучшила время на 13 сотых секунды, но в этот раз для выхода в финал требовалось проплыть более чем на полсекунды быстрее. С результатом 1.05,44 спортсменка в итоге заняла на чемпионате мира 13-е место.

На дистанции 50 метров брассом Ефимова заняла 20-е место в общем зачете с результатом 30,61.

Самым примечательным достижением 14-летней пловчихи в этом блестящем сезоне стала завоеванная в ноябре серебряная медаль взрослого чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 метров брассом. На юниорском чемпионате Европы спортсменка завоевала золотую медаль и две серебряных награды.

Ефимова единственная среди ида-вируских спортсменов пробилась на Олимпийские игры в Токио, где заняла 16-е место на дистанции 100 метров брассом. В уходящем году она неоднократно улучшала взрослые рекорды Эстонии в плавании брассом как в длинном, так и в коротком бассейне.

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