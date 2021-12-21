Энели Ефимова завершила блестящий год 13-м местом на чемпионате мира

В предварительном заплыве Ефимова финишировала на своей коронной дистанции с результатом 1.05,57. В полуфинале она улучшила время на 13 сотых секунды, но в этот раз для выхода в финал требовалось проплыть более чем на полсекунды быстрее. С результатом 1.05,44 спортсменка в итоге заняла на чемпионате мира 13-е место.

На дистанции 50 метров брассом Ефимова заняла 20-е место в общем зачете с результатом 30,61.

Самым примечательным достижением 14-летней пловчихи в этом блестящем сезоне стала завоеванная в ноябре серебряная медаль взрослого чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 метров брассом. На юниорском чемпионате Европы спортсменка завоевала золотую медаль и две серебряных награды.