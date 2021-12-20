ВИДЕО ⟩ Первый Нарвский зимний ночной забег: более полутысячи участников, фейерверк и горячая поддержка

Пятикилометровая трасса шла от торгового центра "Astri" по главной улице Нарвы - Таллиннскому шоссе - к границе, в сторону Темного сада, откуда виднелись освещенный замок Германа, мост через реку Нарву и российский берег. На обратном пути участники бежали по Ратушной площади и маленькими улочками возвращались к центру "Astri".

333 бегуна преодолели этот круг дважды, пробежав в общем десять километров. Около двухсот участников ограничились одним кругом.

Вдоль трассы расположились более десяти развлекательных пунктов, где бегунов поддерживали танцоры, артисты театра огня и художники по свету, диджеи и барабанщики. Погода была благоприятной для бега: плюс два градуса, слабый ветер, скользкие отрезки были очень короткими.

Победителем забега на основной дистанции (10 км) с результатом 32.10 стал учитель физкультуры Йыхвиской русской основной школы Денис Шалкаускас, который на десять секунд опередил лучшего в последние годы ида-вируского бегуна на длинные дистанции Дмитрия Аристова.

Среди женщин с результатом 39.54 победила Ингрид Рийпус, которая опередила на минуту с лишним Анни Кингсепп.