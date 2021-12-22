Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ получат премию за вакцинацию

С целью отметить действия городов и волостей по воспрепятствованию распространению коронавируса государство выплатит самоуправлениям пособие за хорошие результаты в вакцинации, достигнутые с октября до середины декабря.

Десять евро за каждого вакцинированного жителя выплатят шести самоуправлениям, которые в этот период достигли среди совершеннолетнего населения уровня вакцинации в 80%. В Ида-Вирумаа ни одно самоуправление такого высокого процента не добилось.

Отдельным пособием - пять евро за каждого привившегося - премируют четыре города, которые сумели повысить уровень вакцинации населения на 10%. Три из этих четырех - города Ида-Вирумаа: Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Нарва (рост 10,5%) получит премию в размере 129505 евро, Кохтла-Ярве (10,4%) - 82645 евро, Силламяэ (10,4%) - 28670 евро.

- Мы должны бы поблагодарить тех, кто во время пандемии коронавируса находится на передовой: больницы и врачей, - предложила мэр Нарвы Катри Райк одну из возможностей потратить часть премии.

Поскольку новость совсем свежая, в горуправах еще не успели обсудить вопрос использования денег.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, именно с помощью самоуправлений возможно применять гибкие решения, позволяющие вакцинировать небольшие группы людей на местах, поэтому было разумно вовлечь их в организацию вакцинации.

- Выплата денег совершенно не делит наши самоуправления на хорошие и менее хорошие, - сказал он. - Мы благодарны абсолютно всем самоуправлениям за их действия и усилия.

В октябре Министерство финансов призвало самоуправления проводить вакцинацию и всячески ей содействовать, для чего были разработаны финансовые меры мотивации.

Деньги самоуправлениям выплатят к концу года.