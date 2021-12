В фанерной мастерской в Пуртсе делают как елочные украшения, так и детскую мебель

Joonas Männi sattus pereettevõttesse tööle enda sõnul juhuslikult ja jäigi, vastutates nüüd tootmise eest. Männide pere on tänulik, et kogukond on nende tegevust märganud ning väikefirma valiti nominendiks "Ida-Virumaa aasta ettevõtted 2021" uustulnuka kategoorias. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik