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В Ида-Вирумаа ожидается по-зимнему снежное Рождество

Нынче в Ида-Вирумаа будет белое Рождество - хватит как снега, так и мороза, и можно будет покататься на финских санках. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Нынче рождественские дни будут в Ида-Вирумаа по-зимнему снежными.

В соответствии с местным прогнозом государственной метеослужбы, в йыхвиском краю 24 декабря ранним утром будет минус два градуса, но в течение дня мороз будет усиливаться и к 18 часам в канун Рождества ожидается уже минус 11 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с.

Затем погода немного потеплеет. В первый день Рождества, 25 декабря, в Йыхви ожидается около 8 градусов мороза, северо-западный ветер не превысит 2-3 м/с.

Как 24 декабря, так и 25 декабря временами возможен легкий снегопад, а это значит, что снежный покров сохранится в наших краях в течение всех рождественских праздников.

Вирумаа сейчас наиболее заснеженный регион в Эстонии. Если в большей части Эстонии толщина снежного покрова достигает 2-4 см, а на западе и островах есть и совершенно бесснежные участки, то в Йыхви толщина снежного ковра в среду достигала 18 см. Но больше всего снега в районе Туду в Ляэне-Вирумаа - 27 см. Зато на восточной окраине Вирумаа - в Нарве - снега было всего 4 см.

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