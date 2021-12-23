В Ида-Вирумаа ожидается по-зимнему снежное Рождество

В соответствии с местным прогнозом государственной метеослужбы, в йыхвиском краю 24 декабря ранним утром будет минус два градуса, но в течение дня мороз будет усиливаться и к 18 часам в канун Рождества ожидается уже минус 11 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с.

Затем погода немного потеплеет. В первый день Рождества, 25 декабря, в Йыхви ожидается около 8 градусов мороза, северо-западный ветер не превысит 2-3 м/с.

Как 24 декабря, так и 25 декабря временами возможен легкий снегопад, а это значит, что снежный покров сохранится в наших краях в течение всех рождественских праздников.