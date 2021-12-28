Рождественский театральный фестиваль посвятили Сипсику
На сцене Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы состоялся рождественский театральный фестиваль-конкурс "Сипсику - 60" - так необычно здесь отметили начало зимних праздников и каникул.
На сцене Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы состоялся рождественский театральный фестиваль-конкурс "Сипсику - 60" - так необычно здесь отметили начало зимних праздников и каникул.
Вторник в школе стал театральным днем. Так как уместить всех в зале невозможно, артистам пришлось выходить на сцену дважды, но ребята с огромным удовольствием повторяли свои постановки. В них были заняты 27 артистов из 1-4-х классов.