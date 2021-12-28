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Рождественский театральный фестиваль посвятили Сипсику

Сипсик в исполнении Ивана Генералова из 3-го "А" класса очаровал жюри и получил главный приз фестиваля. ФОТО: Ирина Кивисельг / Põhjarannik

На сцене Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы состоялся рождественский театральный фестиваль-конкурс "Сипсику - 60" - так необычно здесь отметили начало зимних праздников и каникул.

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Вторник в школе стал театральным днем. Так как уместить всех в зале невозможно, артистам пришлось выходить на сцену дважды, но ребята с огромным удовольствием повторяли свои постановки. В них были заняты 27 артистов из 1-4-х классов.

- Идея родилась еще в сентябре, к декабрю успели отрепетировать, получился необычный подарок к Рождеству себе и зрителям, - довольна организатор внешкольной работы Татьяна Кундозерова. 

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