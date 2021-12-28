Рейн Арге: фанатом свечей никогда не был, пока сам не начал их делать

Свечной мастер Рейн Арге и его ручная работа: разной формы и цвета, но без запаха. "Очень многие люди не выносят запахов, я и сам такой же". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik