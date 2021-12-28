Рейн Арге занимается не просто свечами, а свечной терапией: это настоящий релакс - наблюдать, как свеча, постепенно сгорая, рукодельничает и сама, создавая неповторимые кружевные узоры.

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Конечно, далеко не сразу удалось Рейну заставить свои свечи преображаться в процессе горения и кристально отсвечивать.

Даже не сразу решил, что станет заниматься именно свечами. Он учился на столяра, и его первым пристрастием была ручная работа по дереву.