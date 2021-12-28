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Рейн Арге: фанатом свечей никогда не был, пока сам не начал их делать
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Свечной мастер Рейн Арге и его ручная работа: разной формы и цвета, но без запаха. "Очень многие люди не выносят запахов, я и сам такой же".
Рейн Арге занимается не просто свечами, а свечной терапией: это настоящий релакс - наблюдать, как свеча, постепенно сгорая, рукодельничает и сама, создавая неповторимые кружевные узоры.
Конечно, далеко не сразу удалось Рейну заставить свои свечи преображаться в процессе горения и кристально отсвечивать.