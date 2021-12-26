ВИДЕО ⟩ В Йыхви вновь горело бывшее здание Дома культуры и суда

Спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном здании с колоннами, расположенном по Нарвскому шоссе в Йыхви, в ночь на субботу - около часа ночи.

Огнем были охвачены крыша и центральная часть второго этажа, где раньше находился большой зал Дома культуры.

Работы по тушению велись до второй половины дня субботы. По сообщению Спасательного департамента, полностью разрушена крыша и все здание серьезно повреждено.

В ночь на 25 декабря на Нарвском шоссе в Йыхви снова горело здание, где раньше располагались Дом культуры и суд. ФОТО: Artjom Ivanov / Päästeamet

Это же здание уже горело - в ночь на 25 октября этого года. Огонь, начавшийся со второго этажа, разрушил часть крыши и повредил здание.

Полиция подтвердила "Северному побережью", что есть основания подозревать поджог и возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день никому не было предъявлено обвинение.

Волостная власть не позволила снести здание

В здании с колоннами, построенном в 1950 году в неоклассическом стиле сталинской архитектуры, около полувека находился районный Дом культуры. В начале 1990-х годов там разместился Вируский уездный суд, который проработал в здании до 2011 года, когда в Йыхви построили новый дом суда.

Затем государство продало здание частному собственнику - ТОО "Ballenbalt", которое, в свою очередь, много лет пыталось найти для него покупателя. На порталах недвижимости за недвижимость размером более полгектара просили свыше полумиллиона евро.

В 2017 году в покупке этой недвижимости была заинтересована немецкая сеть магазинов "Lidl", но Йыхвиское волостное собрание не разрешило снести это здание. Часть депутатов волостного собрания сочла, что волость должна приобрести это здание, чтобы построить там Дворец бракосочетания, музей или другое культурное учреждение. Однако волость отказалась покупать эту недвижимость.

Сейчас, по данным регистра, недвижимостью владеет ТОО "Uemõh". Член правления ТОО Олег Шилов также входит в правление ТОО "Ballenbalt".

Здание не охраняется как памятник старины

В 2007 году Департамент охраны памятников старины и Министерство культуры запустили программу архитектуры 20-го века с целью определить лучшие здания и строения, достойные сохранения. На основании этого списка Департамент охраны памятников старины предложил взять под охрану некоторые здания - по отдельности или целыми группами. Построенный в 1950 году в стиле неоклассицизма бывший районный Дом культуры в Йыхви - одно из тех зданий, что рекомендовалось взять под охрану и сохранить.

Ида-вируский советник Департамента охраны памятников старины Калле Мерилай сказал, что по ходатайству волостного управления начата процедура взятия здания под охрану. Выполнен осмотр на месте и собрана часть экспертных оценок. Однако прежде чем примут решение о взятии здания под охрану, по словам Мерилая, может пройти еще несколько лет.