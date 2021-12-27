Больше всего снега в Эстонии выпало в окрестностях Йыхви

В понедельник в 8 часов утра толщина снежного ковра в Йыхви составила 26 сантиметров. Согласно карте снежного покрова, составленной по данным метеостанций Национальной службы погоды Эстонии, за Йыхви следовали Туду (Ляэне-Вирумаа) и Туулемяэ (Хаанья, южная Эстония), где намело 24 сантиметра снега. В Кехра (Харьюмаа) выпало 23 сантиметра снега, в Нарве - 20.

Меньше всего снега на островах и в западной Эстонии. Например, на метеостанции острова Кихну толщина снежного покрова составляет всего четыре сантиметра.

Действующий рекорд по количеству снега в Ида-Вирумаа установлен в 2010 году, когда 24 и 25 февраля в Йыхви и Алайыэ зафиксированная толщина снежного покрова составила 78 сантиметров. В начале февраля 2021 года в Йыхви тоже было больше снега, чем сейчас, - высота сугробов достигала 38 сантиметров.

Во вторник нового снега в Йыхви не ожидается, но ранним утром среды снова начнется умеренный снегопад, который продлится как минимум до утра четверга.