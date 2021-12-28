Цена на отопление в Нарве снова вырастет в обозримой перспективе

Компания "Enefit Power", работающая на Нарвских электростанциях "Eesti Energia", направила ходатайство в Департамент конкуренции о согласовании новой предельной цены продаваемой теплоэнергии. Пресс-представитель Елена Дербнева не сообщила, на сколько именно хотят повысить тариф, отметив, что энергетики пока в начале этого пути.

Более конкретная информация может прозвучать из уст руководителей "Enefit Power" в начале января.

Дербнева отметила, что процесс согласования новой предельной цены на тепло грозит быть долгим, поэтому в ближайшей перспективе для потребителей ничего не поменяется.

В прошлый раз повышение тарифов согласовывалось год назад, так что для конечных потребителей цена на тепло выросла с 8 января 2021 года на 13 процентов. Новая, ныне действующая цена составляет 47,8 евро за мегаватт-час теплоэнергии вместе с налогом с оборота, но нарвский сетевой регион и сегодня сохраняет у себя завидный титул региона Эстонии с самым низким теплотарифом.

Согласование нынешней цены тянулось в Департаменте конкуренции с 2019 года, то есть порядка двух лет.

Главными причинами подорожания производства теплоэнергии на Нарвских электростанциях остаются рекордные цены квот выбросов CO2 и на природный газ. Газ используется наряду со сланцем и древесным биотопливом как дополнительное топливо для теплоснабжения Нарвы.

В действующем сегодня тарифе на теплоэнергию от "Enefit Power" зафиксирована цена 27,40 евро за выброс тонны CO2 и 16,10 евро за мегаватт-час энергии природного газа. По факту же за последний трехмесячный период средние цены составили 69,28 и 79,47 евро соответственно.

- Производство тепловой энергии должно быть рентабельно для предприятия-производителя, поэтому "Enefit Power" обратилось к Департаменту конкуренции с ходатайством о пересмотре цены на тепловую энергию, - говорит Дербнева. - Ходатайства могут рассматриваться не один месяц, так что речь не идет об изменении цены для конечного потребителя в ближайшее время. На данный момент у предприятия нет информации о том, что департамент принял ходатайство к рассмотрению.

Вдобавок к вышеописанному, сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" готовится впервые в Нарве объявить открытый конкурс на покупку теплоэнергии для поставки в сеть центрального теплоснабжения. Прежде и поныне тепло подается в нарвские тепломагистрали с котлов Балтийской электростанции "Eesti Energia".

"Narva Soojusvõrk" является дочерним предприятием энергопроизводителя "Enefit Power", но родительская монополия на подачу тепла в нарвскую теплосеть может закончиться, если конкуренты постараются. Открытый конкурс еще не объявлен, его условия в разработке. Предполагается, что покупка теплоэнергии для Нарвы на основе лучшего предложения начнется с 2026 года.