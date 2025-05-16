Правительство направит 44,2 млн евро из дополнительного бюджета на тотальную гособорону

«Дополнительные средства этого бюджета направлены на повышение готовности тех сфер, которые должны эффективно функционировать не только в интересах государственной обороны, но и в случае любого крупного кризиса», – сказал премьер-министр Кристен Михал. «Выделенные 44 миллиона евро предназначены для укрепления внутренней безопасности, обеспечения надежности работы системы здравоохранения, расширения кризисных возможностей внешнеполитической службы, а также обеспечения бесперебойной работы цифрового государства и СМИ»,– пояснил он.

В частности, дополнительное финансирование получит Департамент полиции и погранохраны на закупку вооружения, средств защиты и оборудования связи. В сфере здравоохранения будет оказана поддержка Пярнуской больнице для повышения ее устойчивости к кризисам, а также обеспечена стабильность поставок кислорода и запасов крови. Министерству иностранных дел будет предоставлена возможность повысить готовность к действиям за пределами Эстонии. В сфере цифрового государства будут усилены системы дата-посольства в Люксембурге и государственной облачной платформы. Также будут предприняты меры по обеспечению непрерывности работы эстонских СМИ в условиях кризисов.

Дополнительные расходы и инвестиции, предусмотренные в рамках дополнительного бюджета, будут в основном покрываться за счет внешнего финансирования и дополнительных доходов, полученных от хозяйственной деятельности государства. Указанные меры не входили в изначальный проект государственного бюджета на 2025 год. По той же причине прогнозируется рост государственных доходов. При этом уже утвержденные проекты, финансируемые за счет доходов, пересматриваться не будут – в рамках дополнительного бюджета добавляются только новые мероприятия.

Хотя общий объем финансовых операций государства остается без изменений, около 25 миллионов евро предусмотрено на конкретные финансовые сделки. Из них 17,5 миллиона евро будут выделены Министерству экономики и коммуникаций в инвестиционный фонд SmartCap, а 7,2 миллиона евро направлены Министерству финансов для компенсации ранее произведённого взноса, связанного с созданием завода взрывчатых веществ Hexest.