Упорная студентка-медик Орина Яковлева вопреки обидным придиркам продолжает борьбу на коронафронте

Орина Яковлева получала в социальных сетях и такие отклики, что, дескать, она, девчонка, ничего о жизни не знает и пусть не умничает. "Однако критиками являются люди, вообще не имеющие медицинского образования. Я по крайней мере учусь и изучаю эти вещи". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik