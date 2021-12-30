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Упорная студентка-медик Орина Яковлева вопреки обидным придиркам продолжает борьбу на коронафронте
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Орина Яковлева получала в социальных сетях и такие отклики, что, дескать, она, девчонка, ничего о жизни не знает и пусть не умничает. "Однако критиками являются люди, вообще не имеющие медицинского образования. Я по крайней мере учусь и изучаю эти вещи".
Двадцатилетняя Орина Яковлева сделала перед праздниками передышку, чтобы потом со свежими силами вернуться на передовую борьбы с пандемией. Уроженка Кохтла-Ярве студентка-медик, простым языком просвещающая людей в социальных сетях, удостоилась в уходящем году большого внимания.
Орина действует в качестве работника первой линии на нескольких фронтах сразу: изучает медицину на втором курсе Тартуского университета и работает сиделкой в больнице. Однако наиболее заметна деятельность девушки в "ТикТоке" под именем пользователя Oreo.kypsis - там ее видео на тему коронавируса набрали более миллиона просмотров.