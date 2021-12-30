Двадцатилетняя Орина Яковлева сделала перед праздниками передышку, чтобы потом со свежими силами вернуться на передовую борьбы с пандемией. Уроженка Кохтла-Ярве студентка-медик, простым языком просвещающая людей в социальных сетях, удостоилась в уходящем году большого внимания.

Для подписчиков Для подписчиков

Орина действует в качестве работника первой линии на нескольких фронтах сразу: изучает медицину на втором курсе Тартуского университета и работает сиделкой в больнице. Однако наиболее заметна деятельность девушки в "ТикТоке" под именем пользователя Oreo.kypsis - там ее видео на тему коронавируса набрали более миллиона просмотров.

Например, Орина учит своих подписчиков, как правильно носить маску, а также объясняет, почему нельзя валить в одну кучу грипп и COVID-19.