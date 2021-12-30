Первый аквапарк в Ида-Вирумаа открылся

- Все проверки прошли, замечаний не было, согласования получены, - констатирует руководитель отдела продаж "Noorus SPA Hotel" Игорь Шустров. - Обещание распахнуть двери для посетителей в декабре, пусть и в самые последние дни, выполнили.

Так как широкой информации об открытии аквапарка не было, первыми испытывали горки в большинстве гости отеля, но перед новогодними праздниками он заполнен, так что горки не пустовали. Молва разлетится быстро, и можно не сомневаться, что в ближайшие дни здесь будет значительно многолюднее, поэтому желающим покататься на горках рекомендуют забронировать посещение.

Аквапарк открыт ежедневно с 11.00 до 21.00. Разнообразный досуг обеспечен всей семье: водно-банный комплекс и развлекательная зона с кафетерием; теплая комната, где можно согреться после купания; бассейн для малышей и с головокружительными водными аттракционами - скоростной спуск "Двойной водоворот", многометровая горка "Крыло ската", широкая горка для малышей, "Волшебный грот" с фантастической подсветкой и захватывающие крутые спуски "Морской дракон" и "Хвост русалки".

В новой раздевалке ждут гостей 500 шкафчиков. Кафе, соединяющее две части водного комплекса, рассчитано на 70 посетителей. На территории аквапарка есть также несколько зон отдыха, "ленивая речка".

Собственником "Noorus SPA Hotel" является российский миллиардер Андрей Катков, его бизнес специализируется на портовом деле и недвижимости. В Эстонии он известен прежде всего как совладелец Силламяэского порта, а также нескольких других транспортно-логистических предприятий. Расширение "Noorus SPA Hotel" обошлось в сумму более шести миллионов евро. Оборудование поставили и смонтировали специалисты из Швеции.