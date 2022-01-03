На нарвском заводе масел погибли два работника

2 января вечером центр тревоги получил сообщение о тяжелом несчастном случае на производстве на Нарвских электростанциях "Enefit Power", в ходе которого погибли двое рабочих.

По предварительным данным, несчастье произошло в резервуаре для тяжелого топочного мазута. Отправившийся его чистить мужчина потерял сознание, ставший очевидцем случившегося другой работник поспешил ему на помощь и тоже потерял сознание. Оба мужчины погибли.

Пресс-представитель "Eesti Energia" Прийт Лутс в понедельник в первой половине дня сообщил прессе, что несчастье произошло в воскресенье около 20.40 в ходе планового обслуживания оборудования на заводе жидких топлив "Enefit 280". Одетый в защитную экипировку работник, зайдя в резервуар из-под флотского мазута для проведения работ по очистке, сказал находившемуся рядом надзорщику, что плохо себя чувствует, а затем потерял сознание.

О случившемся немедленно сообщили спасательной команде "Eesti Energia" в Аувере и центру тревоги. Первым спасать работника отправился старший смены, который носил защитную маску, но и он потерял сознание.

На место происшествия прибыли как местное спасательное подразделение "Eesti Energia", так и спасательные команды Силламяэ и Нарвы, скорая помощь и полиция. Спасатели проводили реанимацию обоих пострадавших до прибытия скорой помощи и продолжили это делать вместе с работниками скорой.

К сожалению, медикам скорой помощи не удалось реанимировать работников. В результате несчастного случая погибли двое мужчин в возрасте 27 и 38 лет. Их стаж работы на предприятии составлял соответственно семь и десять лет.

- Мы выражаем глубокое соболезнование близким погибших коллег и всесторонне сотрудничаем с полицией, прокуратурой и Инспекцией труда для выяснения причин несчастного случая, - сказал председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола.

Для установления обстоятельств несчастья прокуратура возбудила уголовное производство, также начато расследование внутри организации.

Предприятие поможет организовать психологическую помощь близким погибших мужчин, а также предложит кризисное консультирование коллегам погибших.

В последний раз тяжелый несчастный случай на производстве на Нарвских электростанциях произошел в мае 2019 года, в результате которого тяжелые ожоги получил 47-летний мужчина. Спасти жизнь пострадавшего не удалось.