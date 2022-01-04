Новый аквапарк обслуживают 15 работников

- Все проверки прошли, замечаний не было, согласования получены, - констатирует руководитель отдела продаж "Noorus SPA Hotel" Игорь Шустров.

Первыми испытывали горки в основном гости отеля, и так как перед новогодними праздниками он был заполнен, горки не пустовали. В первые дни продавали 135-150 билетов в день, а в воскресенье уже в два раза больше: молва разлетелась - и покататься приехало много людей из окрестных городов.

Руководитель "Noorus SPA Hotel" Дмитрий Антонов сказал, что с каждым днем в аквапарке становится многолюднее, в воскресенье было уже почти триста человек, но скученности на аттракционах не ощущалось.

- В раздевалке места хватает, поставили 500 шкафчиков, но считаем, что в день аквапарк способен пропустить до 700 отдыхающих, - не сомневается он.

По словам Антонова, для обслуживания аквапарка создано 15 новых рабочих мест: семь спасателей, шесть уборщиц, один бармен и техник, обслуживающий оборудование.

Аквапарк открыт ежедневно с 11.00 до 21.00. Здесь есть водно-банный комплекс и развлекательная зона с кафетерием; теплая комната, где можно согреться после купания; бассейн для малышей и с головокружительными водными аттракционами - скоростной спуск "Двойной водоворот", многометровая горка "Крыло ската", широкая горка для малышей, "Волшебный грот" с фантастической подсветкой и захватывающие крутые спуски "Морской дракон" и "Хвост русалки". На территории аквапарка есть также несколько зон отдыха и "ленивая речка".

Кафе, соединяющее две части водного комплекса "Noorus", рассчитано на 70 посетителей.

Собственником "Noorus SPA Hotel" является российский миллиардер Андрей Катков, его бизнес специализируется на портовом деле и недвижимости. В Эстонии он известен прежде всего как совладелец Силламяэского порта, а также нескольких других транспортно-логистических предприятий. Расширение "Noorus SPA Hotel" обошлось в сумму более шести миллионов евро. Оборудование поставили и смонтировали специалисты из Швеции.