В резервуаре на нарвском заводе масел погибли двое мужчин

Пресс-представитель "Eesti Energia" Прийт Лутс в понедельник в первой половине дня сообщил прессе, что несчастье произошло в воскресенье около 20.40 в ходе планового обслуживания оборудования на заводе жидких топлив "Enefit 280". Одетый в защитную экипировку работник, зайдя в резервуар из-под флотского мазута для проведения работ по очистке, сказал находившемуся рядом наблюдающему, что плохо себя чувствует, а затем потерял сознание.