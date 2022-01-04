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В резервуаре на нарвском заводе масел погибли двое мужчин

Несчастный случай на нарвском заводе масел расследуют как полиция, так и само предприятие. ФОТО: Eesti Energia

Вечером 2 января центр тревоги получил сообщение о тяжелом несчастном случае на производстве на заводе масел "Enefit Power". В результате несчастья погибли двое рабочих.

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Пресс-представитель "Eesti Energia" Прийт Лутс в понедельник в первой половине дня сообщил прессе, что несчастье произошло в воскресенье около 20.40 в ходе планового обслуживания оборудования на заводе жидких топлив "Enefit 280". Одетый в защитную экипировку работник, зайдя в резервуар из-под флотского мазута для проведения работ по очистке, сказал находившемуся рядом наблюдающему, что плохо себя чувствует, а затем потерял сознание.

Спасти мужчин не удалось

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