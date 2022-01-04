В Алутагузе ликвидировали одну должность помощника волостного старейшины и ищут троих новых чиновников
С нового года Алутагузеское волостное управление сократило должность помощника волостного старейшины по хозяйству и создало новые должности.
С нового года Алутагузеское волостное управление сократило должность помощника волостного старейшины по хозяйству и создало новые должности.
С самого создания Алутагузеской волости в состав волостного управления входили два помощника волостного старейшины - один по социальным вопросам, второй по хозяйственным вопросам.