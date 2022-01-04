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В Алутагузе ликвидировали одну должность помощника волостного старейшины и ищут троих новых чиновников

Тауно Выхмар (на снимке) видел бы Олега Кузнецова скорее на месте председателя волостного собрания, но, к сожалению, два избирательных союза не сумели достичь соглашения друг с другом. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С нового года Алутагузеское волостное управление сократило должность помощника волостного старейшины по хозяйству и создало новые должности.

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С самого создания Алутагузеской волости в состав волостного управления входили два помощника волостного старейшины - один по социальным вопросам, второй по хозяйственным вопросам.

Занимавшийся хозяйством помощник волостного старейшины Олег Кузнецов с нового года сложил обязанности - его должность сократили.

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