У работников культуры и спорта появится свое благодарственное мероприятие

Для организации общего благодарственного мероприятия объединили силы Ида-Вирумааский союз самоуправлений, уездная экспертная группа "Капитала культуры" и Ида-Вирумааский союз спорта.

- Будет здорово собрать вместе деятелей культуры и спорта, тогда на награждении в зале будет более широкий круг сопереживающих и интересующихся, - объяснила специалист Центра развития народной культуры при союзе самоуправлений Эрика Кылло.

Украшения Ида-Вирумаа

Вручение уездных премий "Капитала культуры" на новогоднем концерте в Йыхвиском концертном доме было просто небольшим отступлением, отметила Кылло.

- Публика приходила приобщиться к профессиональной культуре, и, возможно, не все понимали, что происходит. Это было одной из причин, почему возникла необходимость в проведении общего большого благодарственного мероприятия, которое получило название "Ida-Viru ehe" ("Украшение Ида-Вирумаа") и состоится 29 января в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Лауреаты уездных премий "Капитала культуры" уже определены: Ида-Вирумааская экспертная группа решила присудить премию за дело жизни тренеру по биатлону Евгению Вшивцеву, а звание "Жемчужина культуры" - юной семиборке Пиппи Лотте Энок. Вшивцев и Энок, а также пять лауреатов годовых премий и три обладателя премии признательности получат награду на торжественной церемонии 29 января.

Один конкурс еще идет

Ида-Вирумааский союз самоуправлений также организовал собственный конкурс, чтобы выделить ярких представителей сферы культуры.

- Много лет назад у нас было отдельное благодарственное мероприятие для работников культуры, но в какой-то момент круг замкнулся, и имена стали повторяться. Теперь кажется, что работники культуры заслуживают большего внимания. Номинации "Капитала культуры" мы не повторяем. Постарались придумать новые, чтобы в круг удостоенных признания попали в том числе музеи и библиотеки, которые до сих пор оставались в стороне, - рассказала Кылло.