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Таланты кохтла-ярвеских школьников высоко оценили в Казахстане

Рена Быкова и Артем Смирнов в классе готовятся покорять очередную вершину в творчестве. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ученики Ахтмеской школы искусств заработали четыре Гран-при и другие высокие награды на международном онлайн-конкурсе классической музыки "Astana Classic".

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Воспитанники педагога по вокалу Рены Быковой Артем Смирнов, Эмилия Лебедева и Василина Каунова, а также юная органистка Милана Матросова (преподаватель Светлана Кекишева) в своих возрастных группах были удостоены Гран-при конкурса, который в четвертый раз проводило международное фестивальное движение "Astana Stars" в Казахстане.

Лауреатом I степени стала органистка София Куликова, среди исполнителей на фортепиано звания лауреата второй степени удостоена еще одна ученица Светланы Кекишевой - Амелия Ечевская, а также кларнетист Михаил Гридин, ученик Натальи Вийксаар.

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