Таланты кохтла-ярвеских школьников высоко оценили в Казахстане

Воспитанники педагога по вокалу Рены Быковой Артем Смирнов, Эмилия Лебедева и Василина Каунова, а также юная органистка Милана Матросова (преподаватель Светлана Кекишева) в своих возрастных группах были удостоены Гран-при конкурса, который в четвертый раз проводило международное фестивальное движение "Astana Stars" в Казахстане.