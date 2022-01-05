Таланты кохтла-ярвеских школьников высоко оценили в Казахстане
Ученики Ахтмеской школы искусств заработали четыре Гран-при и другие высокие награды на международном онлайн-конкурсе классической музыки "Astana Classic".
Ученики Ахтмеской школы искусств заработали четыре Гран-при и другие высокие награды на международном онлайн-конкурсе классической музыки "Astana Classic".
Воспитанники педагога по вокалу Рены Быковой Артем Смирнов, Эмилия Лебедева и Василина Каунова, а также юная органистка Милана Матросова (преподаватель Светлана Кекишева) в своих возрастных группах были удостоены Гран-при конкурса, который в четвертый раз проводило международное фестивальное движение "Astana Stars" в Казахстане.