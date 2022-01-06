Уйкалаская свалка опять горела несколько раз

- У нас тот же вопрос: что там за проблема? - ответил руководитель бюро готовности Идаского спасательного центра Индрек Пунг на вопрос "Северного побережья" о нескольких подряд возгораниях. - Для нас эта тема существует уже очень давно. Интересно, что, насколько нам известно, на других крупнейших свалках Эстонии так много возгораний не бывает. На более мелкие - например, ракверескую - вообще ни разу не приходилось выезжать на тушение, - отметил Пунг.