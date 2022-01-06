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Уйкалаская свалка опять горела несколько раз

За прошедшие годы спасателям десятки и десятки раз приходилось выезжать на тушение Уйкалаской свалки. Хотя по утверждению Департамента окружающей среды, все теперь отвечает требованиям, пожары тут не прекратились. Это фото сделано в апреле 2019 года во время тушения очередного возгорания. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В районе Нового года на единственной в Ида-Вирумаа свалке в Уйкала опять случилось несколько пожаров. Какова их причина, точно не известно.

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- У нас тот же вопрос: что там за проблема? - ответил руководитель бюро готовности Идаского спасательного центра Индрек Пунг на вопрос "Северного побережья" о нескольких подряд возгораниях. - Для нас эта тема существует уже очень давно. Интересно, что, насколько нам известно, на других крупнейших свалках Эстонии так много возгораний не бывает. На более мелкие - например, ракверескую - вообще ни разу не приходилось выезжать на тушение, - отметил Пунг.

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