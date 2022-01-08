Йыхви хочет взять под охрану старую часть кладбища
Новая йыхвиская власть желает взять под охрану старую часть кладбища, чтобы остановить дальнейшее разрушение исторических могил.
Новая йыхвиская власть желает взять под охрану старую часть кладбища, чтобы остановить дальнейшее разрушение исторических могил.
Минувшим летом "Северное побережье" писало о разрушении исторической части Йыхвиского кладбища, где разрешено осуществлять повторные захоронения в старые могилы, в ходе чего ликвидируются ценные надгробия.