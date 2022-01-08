Йыхви хочет взять под охрану старую часть кладбища

Минувшим летом "Северное побережье" писало о разрушении исторической части Йыхвиского кладбища, где разрешено осуществлять повторные захоронения в старые могилы, в ходе чего ликвидируются ценные надгробия.

Историк Валло Реймаа тогда назвал это варварством и пренебрежением к истории Йыхви. Теперь Реймаа является председателем волостного собрания и лидером новой коалиции и утверждает, что уже весной в исторической части Йыхвиского кладбища планируется начать картографические работы.