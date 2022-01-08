Граница успешно пережила новогодний наплыв туристов
В дни новогодних праздников через Нарвский шоссейный погранпункт из России в Эстонию въехало в два раза больше машин, чем годом ранее.
В дни новогодних праздников через Нарвский шоссейный погранпункт из России в Эстонию въехало в два раза больше машин, чем годом ранее.
По данным эстонской погранохраны, 31 декабря в Нарве пограничный контроль прошли 682, а 1 января 195 автомобилей, направлявшихся в Эстонию. В эти же дни в прошлом году границу России с Эстонией пересекло в два раза меньше автомобилей.
Оживление на нарвских воротах в Эстонию сохранялось еще пару январских дней: 2 января границу пересекли 409 автомобилей, 3 января - 423, а 4-го числа - 359.
- Во время праздников пограничники хорошо справились со своей работой. Мы учитывали то, что в этот период количество пересекающих границу автомобилей увеличится. Поэтому был задействован необходимый ресурс, - рассказал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва.
В общем за минувший декабрь пограничники проверили около 15500 автомобилей, следовавших из России в Эстонию. В среднем в день проверяли порядка 500 автомобилей.
В России новогодние праздничные выходные в этом году длятся до 9 января включительно. Исходя из этого, в конце нынешней недели колонны ранее въехавших в Эстонию автомобилей движутся в обратном направлении.
В условиях затянувшейся пандемии коронавируса российские законы по-прежнему запрещают россиянам беспричинно выезжать из своей страны. Для туристов исключение находится в виде поездки на лечение в санаторий или другое учреждение с медицинскими услугами. В Ида-Вирумаа такими магнитами для россиян становятся прежде всего спа-санатории в Тойла и Нарва-Йыэсуу.