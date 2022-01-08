Вс, 9.01.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Граница успешно пережила новогодний наплыв туристов

На Нарвском погранпункте. ФОТО: Ilja Smirnov / Arhiiv

В дни новогодних праздников через Нарвский шоссейный погранпункт из России в Эстонию въехало в два раза больше машин, чем годом ранее.

По данным эстонской погранохраны, 31 декабря в Нарве пограничный контроль прошли 682, а 1 января 195 автомобилей, направлявшихся в Эстонию. В эти же дни в прошлом году границу России с Эстонией пересекло в два раза меньше автомобилей.

Оживление на нарвских воротах в Эстонию сохранялось еще пару январских дней: 2 января границу пересекли 409 автомобилей, 3 января - 423, а 4-го числа - 359.

- Во время праздников пограничники хорошо справились со своей работой. Мы учитывали то, что в этот период количество пересекающих границу автомобилей увеличится. Поэтому был задействован необходимый ресурс, - рассказал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва.

В общем за минувший декабрь пограничники проверили около 15500 автомобилей, следовавших из России в Эстонию. В среднем в день проверяли порядка 500 автомобилей.

В России новогодние праздничные выходные в этом году длятся до 9 января включительно. Исходя из этого, в конце нынешней недели колонны ранее въехавших в Эстонию автомобилей движутся в обратном направлении.

В условиях затянувшейся пандемии коронавируса российские законы по-прежнему запрещают россиянам беспричинно выезжать из своей страны. Для туристов исключение находится в виде поездки на лечение в санаторий или другое учреждение с медицинскими услугами. В Ида-Вирумаа такими магнитами для россиян становятся прежде всего спа-санатории в Тойла и Нарва-Йыэсуу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back