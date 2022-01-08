Граница успешно пережила новогодний наплыв туристов

По данным эстонской погранохраны, 31 декабря в Нарве пограничный контроль прошли 682, а 1 января 195 автомобилей, направлявшихся в Эстонию. В эти же дни в прошлом году границу России с Эстонией пересекло в два раза меньше автомобилей.

Оживление на нарвских воротах в Эстонию сохранялось еще пару январских дней: 2 января границу пересекли 409 автомобилей, 3 января - 423, а 4-го числа - 359.

- Во время праздников пограничники хорошо справились со своей работой. Мы учитывали то, что в этот период количество пересекающих границу автомобилей увеличится. Поэтому был задействован необходимый ресурс, - рассказал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва.

В общем за минувший декабрь пограничники проверили около 15500 автомобилей, следовавших из России в Эстонию. В среднем в день проверяли порядка 500 автомобилей.

В России новогодние праздничные выходные в этом году длятся до 9 января включительно. Исходя из этого, в конце нынешней недели колонны ранее въехавших в Эстонию автомобилей движутся в обратном направлении.