Леа Ранд: Чем чаще мы ходим в библиотеку, тем больше она развивается

Поэтому очень отрадно, что тематический Год библиотек, который начинается 12 января, привлечет общественное внимание к библиотекам с их горестями и радостями и позволит осмыслить их роль на уровне социума и общины.

В современном информационном обществе роль библиотек изменилась и продолжает меняться. К традиционным читальным залам и выдаче книг на дом добавились их цифровые варианты. В маленьких сельских библиотеках цифровые решения, очевидно, внедряются не так быстро, как в больших, но и они постепенно развиваются и модернизируются.

Библиотека стала незаменимым помощником при общении граждан с э-государством.

Библиотека собирает членов общины вместе, находится близко к ним и является одним из последних демократических общественных пространств. Библиотека - это место, где члены общины - от мала до велика - могут собираться, вести обсуждения и заниматься своими делами.

Библиотеки играют совершенно незаменимую роль в хранении литературы и ознакомлении с ней, в пробуждении и направлении интереса к чтению у детей, молодежи и взрослых. Библиотеки обеспечивают доступ к неисчерпаемому культурному достоянию, причем совершенно бесплатно. В них проходят литературные встречи, увлекательные выставки, книжные ярмарки и мастер-классы, библиотеки все больше предлагают различные дополнительные услуги.

Немаловажна роль библиотек и в зеленом повороте, ведь библиотеки - образец экономики замкнутого цикла: они предоставляют свои ресурсы общине в бесплатное пользование.

Библиотека - таинственное место, потому что оттуда трудно уйти, ничего не взяв. Будь то книги или знания, полученные из прочитанного. В библиотеке маленькой общины это могут быть и местные новости или просто радость от общения с людьми. Библиотека предлагает людям возможности обучения, развития и развлечения на протяжении всей жизни.

Но какое бы наполнение библиотека ни имела и где бы она ни находилась, она не может работать без пользователей, читателей. Поэтому берегите свои библиотеки! Чем чаще вы туда ходите, участвуете в мероприятиях, тем больше вероятность, что ваша "домашняя библиотека" сохранится и будет развиваться.

"Библиотека собирает членов общины вместе, находится близко к ним и является одним из последних демократических общественных пространств". Леа Ранд, директор Тойлаской волостной библиотеки

В Ида-Вирумаа работают 40 общественных, или публичных, библиотек. У каждой из них свое лицо, наполнение и разные возможности, но всех нас объединяет желание предлагать нашим пользователям оптимальную и современную библиотечную услугу.

12 января в полдень Год библиотек стартует большим совместным чтением: в 12.12 зачитают отрывки из двух книг, которые чаще всего выдавали на руки в библиотеках Эстонии в прошлом году, - из детской книги Пирет Рауд "Tobias ja teine B" и книги Мудлум "Mitte ainult minu tädi Ellen".

Как именно это будет выглядеть, каждая библиотека решает сама.

Из "Северного побережья" от 6 января мы узнали, что Йыхвиская центральная библиотека отметит начало Года библиотек с размахом, устроив чтения в Йыхвиской церкви святого Михаила. Публичные чтения будут транслироваться через "Facebook Live" на странице Тойлаской волостной библиотеки. Чтения по случаю начала тематического года пройдут также в Ийзаку, Пагари, Тудулинна, Кийкла, Кивиыли и Кохтла-Нымме. Днем ранее начало Года библиотек отметят чтениями в Сакаской и Вокаской библиотеках.

Более подробную информацию о мероприятии по случаю начала Года библиотек и мероприятиях, проходящих в библиотеках в течение года, вы обязательно получите в своей библиотеке.

Желаю всем коллегам прекрасного и насыщенного Года библиотек, блестящих идей и сил для их осуществления!

Британский политик и писатель Августин Биррелл говорил, что библиотеки не строятся, они растут. Но расти мы можем только вместе с нашими пользователями. Поэтому желаю и всем читателям наших библиотек прекрасного года, наполненного новыми, вдохновляющими читательскими впечатлениями.

До встречи в библиотеке!