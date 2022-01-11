Йыхви затормозит рост платы за детсад

Так как постановление увязывает плату за детсад с минимальной ставкой заработной платы, то с ростом минимальной зарплаты в новом году выросла бы и плата за посещение детсада.

Однако волостное собрание намерено увязать детсадовскую плату в этом году со ставкой минимальной зарплаты, действовавшей в прошлом году. Если в прошлом году минимальная зарплата составляла 584 евро, то в этом году она выросла до 654 евро. Сейчас плата за посещение в йыхвиских детсадах составляет 29,20 евро, и, согласно старому порядку, она выросла бы на 12 процентов, то есть на 3,5 евро.