Вт, 11.01.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Йыхви затормозит рост платы за детсад

Йыхвиский детсад "Pillerkaar". ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С целью предотвратить рост платы за посещение детского сада Йыхвиское волостное собрание намерено изменить соответствующее постановление

Так как постановление увязывает плату за детсад с минимальной ставкой заработной платы, то с ростом минимальной зарплаты в новом году выросла бы и плата за посещение детсада.

Однако волостное собрание намерено увязать детсадовскую плату в этом году со ставкой минимальной зарплаты, действовавшей в прошлом году. Если в прошлом году минимальная зарплата составляла 584 евро, то в этом году она выросла до 654 евро. Сейчас плата за посещение в йыхвиских детсадах составляет 29,20 евро, и, согласно старому порядку, она выросла бы на 12 процентов, то есть на 3,5 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back