ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Большие начинания на стадии планирования

Проекты фонда справедливого перехода

Перспективы развития Ида-Вирумаа во многом зависят от того, насколько хорошо удастся использовать сотни миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза, предназначенные для смягчения последствий зеленого поворота. Львиная доля этих средств должна пойти на создание новой экономики и рабочих мест. Многие предприятия с большими и маленькими планами выстраиваются у стартовой линии. Обсуждалось создание промышленных объектов, агропарков, экономики замкнутого цикла - вплоть до креативной экономики.

Бывший архитектор Нарвы Иван Сергеев, который координирует справедливый переход в Министерстве финансов, подтвердил, что туры подачи заявок на пособия из фонда справедливого перехода планируется объявить в первом полугодии 2022 года. Ждем с интересом, насколько бурным будет развитие Ида-Вирумаа благодаря этим начинаниям.

Председатель правления "VKG" Ахти Асманн отмечает, что производственная мощность завода биопродукции стоимостью около 800 миллионов евро составит, в зависимости от продукции и сырья, 330000-500000 тонн в год. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Завод биопродукции "VKG"

Прежде занимавшееся в основном производством сланцевого масла "Viru Keemia Grupp" намерено построить близ Кохтла-Ярве, на территории Люганузеской волости, завод по производству целлюлозы и других биологических продуктов. Председатель правления "VKG" Ахти Асманн отмечает, что производственная мощность завода стоимостью около 800 миллионов евро составит, в зависимости от продукции и сырья, 330000-500000 тонн в год, а потребность в сырье - 2,0-2,3 миллиона кубометров в год. Планируемый завод обеспечит работой 250 человек, косвенных рабочих мест, по оценке "VKG", появится около тысячи.

Комплекс по производству биопродукции будет производить в качестве сырья растворимую целлюлозу, талловое масло и возобновляемую энергию, биоудобрения и регуляторы роста растений. В качестве конечной продукции комплекс будет выпускать сырье для производства тканей в текстильной промышленности - например, для производства вискозы. Согласно нынешним планам "VKG", производственный комплекс начнет работу не раньше 2026 года.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новый четырехполосный участок шоссе

План расширения до четырех полос шоссе Таллинн - Нарва продвигается медленнее желаемого. Однако предварительное проектирование отрезка между Йыхви и тойласким перекрестком уже идет, и если повезет, то лет через пять-шесть этот участок будет готов.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ветропарки

Хочется надеяться, что в ближайшие годы удастся найти такое решение, чтобы новые ветропарки не ущемляли оборонные интересы эстонского государства, и остановившееся строительство большого ветропарка на разрезе "Aidu" продолжится. "Eesti Energia" планирует установить пять ветряков в Пуртсе.

"NPM Silmet" планирует построить в Ида-Вирумаа завод постоянных магнитов. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Завод постоянных магнитов

Действующее в Силламяэ металлургическое предприятие "NPM Silmet" планирует построить в Ида-Вирумаа завод постоянных магнитов.

Член правления ТОО "NPM Silmet" Райво Васну пояснил, что инвестиционное решение примут в январе, а построен завод должен быть в 2024-2025 году. Число рабочих мест на будущем заводе может составить от двухсот до тысячи. Сейчас у "NPM Silmet" 425 работников. Предприятие уже несколько десятков лет работает в Силламяэ, и там планируется расширить гидрометаллургическое производство, но местонахождение завода постоянных магнитов в Ида-Вирумаа пока не определено. Только для производственного здания потребуется территория размером в шесть гектаров.

ФОТО: Эскиз

Мол в Нарва-Йыэсуу

В Нарва-Йыэсуу планируется построить мол. "Если мы не построим новый мол, то через несколько лет в устье реки Нарвы можно будет заходить только с территории России, - пояснил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Проект готов, разрешение на строительство выдано, но для строительства Нарва-Йыэсуу нужна поддержка".