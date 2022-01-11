ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Год женских свершений в ида-вируском предпринимательстве
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В 2021 году в ида-вируском предпринимательстве отличились женщины: они возглавляют все три предприятия, которые были номинированы на титул "Коммерческое достижение года".
Приступившая к работе этой осенью школа технологий "Kood/Jõhvi", в которой учится более 200 человек, удостоилась как награды за дело года, так и титула "Друг предпринимателей". Школой руководят Карин Кюннапас и Элле-Мари Паппель. "Мы не смогли бы создать эту школу без повсеместного теплого приема, который нам оказали в Ида-Вирумаа. Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы оправдать эту награду, но мы уже в пути", - сказала Кюннапас, принимая награды на церемонии чествования уездных предпринимателей на большой сцене Йыхвиского концертного дома.
Победители и номинанты конкурса для предпринимателей Ида-Вирумаа
- Коммерческое достижение года Ида-Вирумаа - 2021: "Kood/Jõhvi"; номинанты: "Svarmil" и "Tallinn Dolls"
- Малое предприятие года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Polven Foods"; номинанты: ТОО "Teresa" и ТОО "Top Steel"
- Туристическое предприятие года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Spinnaker" (восстановление судоходной линии Нарва - Нарва-Йыэсуу); номинанты: ТОО "Adrenaator Grupp" и ТОО "Saka Mõis"
- Лучшее использование евродотаций в Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "TNC-Components"; номинанты: ЦУ "Alutagusemaa" (Кауксиское пляжное здание) и НКО "Toila Merepääste"
- Новичок года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Taube Catering"; номинанты: ТОО "Woogs" и ТОО "Purtse Vineerikoda" (Пуртсеская фанерная мастерская)
- Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Edukoht"; номинанты: разговорный клуб эстонского языка "TONT" и школа танцев "Viis Tähte"
- Друг предпринимателей Ида-Вирумаа - 2021: "Kood/Jõhvi"; номинанты: Катри Райк и Ольга Курдовская
- Дело года в области зеленого поворота в Ида-Вирумаа - 2021: "Enefit Power"
Мерле Росте уже несколько лет работает исполнительным руководителем кивиылиского швейного предприятия "Svarmil", на котором заняты 230 человек. "Svarmil" шьет рабочую одежду, в основном на экспорт, и является одним из крупнейших работодателей кивиылиского региона.
Номинантом на звание "Коммерческое достижение года" было ТОО "Tallinn Dolls", которое возглавляет Мари Мартин. Весьма необычно, что столичное предприятие открыло производство одежды в сельской местности, в деревне Варья Люганузеской волости, где получили работу 16 человек.
Награду за дело года вручила Марис Тоомель, ставшая в этом году старейшиной Йыхвиской волости. Женщины становятся все заметнее и во главе ида-вируских городов и волостей - они руководят половиной местных самоуправлений. Вдобавок к Тоомель Катри Райк занимает пост мэра Нарвы, Марья-Лийза Вейзер - старейшина Люганузеской волости, Эве Эаст - старейшина волости Тойла и председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений.
В этом году на предпринимательском конкурсе впервые присуждалась награда за дело года в области зеленого поворота. Ее получило АО "Enefit Power", дочерняя фирма "Eesti Energia", управляющая в Ида-Вирумаа шахтами, заводами масел, электростанциями и логистическими подразделениями. "Enefit Power" в последние годы при производстве электричества и масел все больше заменяет сланец на топливо из возобновляемых источников, расширяет переработку отходов и экономику замкнутого цикла.
Председатель правления АО "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал, что перевод производства электроэнергии и жидких топлив на возобновляемую энергию происходит в быстром темпе во многом благодаря техническому университету, а также физическому и интеллектуальному труду идавирусцев. Награду предприятию вручила директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт. Этот колледж, с одной стороны, готовит специалистов, но ученые также помогают найти возможности использования пластиковых отходов в производстве масел.