В 2021 году в ида-вируском предпринимательстве отличились женщины: они возглавляют все три предприятия, которые были номинированы на титул "Коммерческое достижение года".

Приступившая к работе этой осенью школа технологий "Kood/Jõhvi", в которой учится более 200 человек, удостоилась как награды за дело года, так и титула "Друг предпринимателей". Школой руководят Карин Кюннапас и Элле-Мари Паппель. "Мы не смогли бы создать эту школу без повсеместного теплого приема, который нам оказали в Ида-Вирумаа. Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы оправдать эту награду, но мы уже в пути", - сказала Кюннапас, принимая награды на церемонии чествования уездных предпринимателей на большой сцене Йыхвиского концертного дома.

Церемония чествования предпринимателей Ида-Вирумаа в этом году прошла в большом зале Йыхвиского концертного дома. ФОТО: Anna Markova Победители и номинанты конкурса для предпринимателей Ида-Вирумаа Коммерческое достижение года Ида-Вирумаа - 2021: "Kood/Jõhvi"; номинанты: "Svarmil" и "Tallinn Dolls"

номинанты: "Svarmil" и "Tallinn Dolls" Малое предприятие года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Polven Foods"; номинанты: ТОО "Teresa" и ТОО "Top Steel"

номинанты: ТОО "Teresa" и ТОО "Top Steel" Туристическое предприятие года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Spinnaker" (восстановление судоходной линии Нарва - Нарва-Йыэсуу); номинанты: ТОО "Adrenaator Grupp" и ТОО "Saka Mõis"

(восстановление судоходной линии Нарва - Нарва-Йыэсуу); номинанты: ТОО "Adrenaator Grupp" и ТОО "Saka Mõis" Лучшее использование евродотаций в Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "TNC-Components"; номинанты: ЦУ "Alutagusemaa" (Кауксиское пляжное здание) и НКО "Toila Merepääste"

номинанты: ЦУ "Alutagusemaa" (Кауксиское пляжное здание) и НКО "Toila Merepääste" Новичок года Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Taube Catering"; номинанты: ТОО "Woogs" и ТОО "Purtse Vineerikoda" (Пуртсеская фанерная мастерская)

номинанты: ТОО "Woogs" и ТОО "Purtse Vineerikoda" (Пуртсеская фанерная мастерская) Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа - 2021: ТОО "Edukoht"; номинанты: разговорный клуб эстонского языка "TONT" и школа танцев "Viis Tähte"

номинанты: разговорный клуб эстонского языка "TONT" и школа танцев "Viis Tähte" Друг предпринимателей Ида-Вирумаа - 2021: "Kood/Jõhvi"; номинанты: Катри Райк и Ольга Курдовская

номинанты: Катри Райк и Ольга Курдовская Дело года в области зеленого поворота в Ида-Вирумаа - 2021: "Enefit Power"

Мерле Росте уже несколько лет работает исполнительным руководителем кивиылиского швейного предприятия "Svarmil", на котором заняты 230 человек. "Svarmil" шьет рабочую одежду, в основном на экспорт, и является одним из крупнейших работодателей кивиылиского региона.

Награду за лучшее использование евродотаций получила работающая в кохтла-ярвеском районе Кява мебельная фирма "TNC-Components". Руководитель фирмы Марко Мелтер отметил, что если предлагается возможность повысить эффективность предприятия, то ею стоит воспользоваться. Но в ближайшие годы предприятие хочет отличиться и в других категориях. ФОТО: Anna Markova

Номинантом на звание "Коммерческое достижение года" было ТОО "Tallinn Dolls", которое возглавляет Мари Мартин. Весьма необычно, что столичное предприятие открыло производство одежды в сельской местности, в деревне Варья Люганузеской волости, где получили работу 16 человек.

Лучшим малым предприятием года стало "Polven Foods". Член правления Руслан Лаур в благодарственной речи был лаконичен и посоветовал всем есть майонез, который предприятие производит в Ахтме в различных вариациях и широко продает. Вручивший награду член правления нарвского предприятия "Waldchnep" Ааре Пихельгас выразил благодарность организаторам конкурса, отметив, что он вызывает у предприятий огромный энтузиазм. Ему можно верить, поскольку "Waldchnep" получило награду за коммерческое достижение в 2019 году. ФОТО: Anna Markova

Награду за дело года вручила Марис Тоомель, ставшая в этом году старейшиной Йыхвиской волости. Женщины становятся все заметнее и во главе ида-вируских городов и волостей - они руководят половиной местных самоуправлений. Вдобавок к Тоомель Катри Райк занимает пост мэра Нарвы, Марья-Лийза Вейзер - старейшина Люганузеской волости, Эве Эаст - старейшина волости Тойла и председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений.

Надежная опора и поддержка ида-вируских предпринимателей: руководитель представительства Торгово-промышленной палаты в Ида-Вирумаа Маргус Илмъярв и член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт. ФОТО: Anna Markova

В этом году на предпринимательском конкурсе впервые присуждалась награда за дело года в области зеленого поворота. Ее получило АО "Enefit Power", дочерняя фирма "Eesti Energia", управляющая в Ида-Вирумаа шахтами, заводами масел, электростанциями и логистическими подразделениями. "Enefit Power" в последние годы при производстве электричества и масел все больше заменяет сланец на топливо из возобновляемых источников, расширяет переработку отходов и экономику замкнутого цикла.

Награду за дело года в области зеленого поворота председателю правления "Enefit Power" Андресу Вайнола передала директор Вирумааского колледжа TalTech Маре Роозилехт. Колледж и предприятие в тесном сотрудничестве ищут возможности переработки пластиковых отходов на масло. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik