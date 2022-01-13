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Спектакль "Minu Narva - Моя Нарва" покажут в полной версии

Показ первой части "Моей Нарвы" состоялся 5 июня. В воскресенье, 16 января, в нарвском театральном центре "Vaba Lava" публике представят полную версию спектакля. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Minu Narva - Моя Нарва" - это постановка общинного театра от нарвитян для нарвитян, в которой звучат истории современных людей.

Премьера первой части "Моей Нарвы" состоялась минувшим летом. Осенью репетиции продолжились, и в воскресенье, 16 января, в нарвском театральном центре "Vaba Lava" публике впервые будет представлена полная версия спектакля.

Актеры-любители и простые горожане рассказывают истории о городе, где они выросли или куда приехали во взрослом возрасте, в котором они живут и который любят.

- Для меня как автора идеи проекта было важно, чтобы он уже в зародыше был связан с жизнью всех нарвитян и их городским пространством, тем миром, который их всех объединяет. И, во-вторых, чтобы слово получили как можно больше разных жителей Нарвы, - сказала руководитель проекта общинного театра Лийа Канемяги.

Поэтому авторы не ограничились какой-то одной конкретной группой, возрастом, национальностью или родом занятий, и спектакль идет на двух языках.

- Мы можем иметь разные представления о Нарве, но реальная жизнь происходит все-таки в сознании и взаимодействии тех людей, которые живут в этом пространстве. Важно показать именно то, что думают местные люди. Цель - делиться посредством театра, - добавила режиссер Катрин Нильсен.

Постановка общинного театра осуществилась в сотрудничестве Эстонского общества образования в области театра и драматического искусства, нарвского театрального центра "Vaba Lava" и членов нарвской общины при поддержке Британского совета.

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