Спектакль "Minu Narva - Моя Нарва" покажут в полной версии

Премьера первой части "Моей Нарвы" состоялась минувшим летом. Осенью репетиции продолжились, и в воскресенье, 16 января, в нарвском театральном центре "Vaba Lava" публике впервые будет представлена полная версия спектакля.

Актеры-любители и простые горожане рассказывают истории о городе, где они выросли или куда приехали во взрослом возрасте, в котором они живут и который любят.

- Для меня как автора идеи проекта было важно, чтобы он уже в зародыше был связан с жизнью всех нарвитян и их городским пространством, тем миром, который их всех объединяет. И, во-вторых, чтобы слово получили как можно больше разных жителей Нарвы, - сказала руководитель проекта общинного театра Лийа Канемяги.

Поэтому авторы не ограничились какой-то одной конкретной группой, возрастом, национальностью или родом занятий, и спектакль идет на двух языках.

- Мы можем иметь разные представления о Нарве, но реальная жизнь происходит все-таки в сознании и взаимодействии тех людей, которые живут в этом пространстве. Важно показать именно то, что думают местные люди. Цель - делиться посредством театра, - добавила режиссер Катрин Нильсен.