Победительница "Звезд классики" даст в Йыхви призовой концерт

Тяхе-Леэ Лийв относится к третьему поколению пианистов в своей семье.

- Я предана музыке и наряду с этим любопытна к жизни. Я занималась также в художественной школе и являюсь страстным живописцем. Недавно во мне проснулся большой интерес к литературе и театру. Меня вдохновляют книги, живопись и люди, - характеризует себя молодая талантливая пианистка.

Тяхе-Леэ Лийв наслаждается и путешествиями, поскольку учится в вузах трех стран - в Таллиннской музыкальной средней школе (у Маррит Герретц-Траксманн), Эстонской академии музыки и театра (у Ивари Илья), в Финляндии в Академии Сибелиуса (у Хуэйин Лю-Тавастшерна) и в Италии в Академии Перози (у Константина Боджино).

Тяхе-Леэ добилась успеха как на родине, так и за рубежом. Пока ее самыми большими достижениями являются победы на эстонском конкурсе пианистов (2019) и телеконкурсе ЭТВ "Звезды классики" (2020), причем в обоих конкурсах она была самой юной участницей.