Победительница "Звезд классики" даст в Йыхви призовой концерт
В среду, 19 января, на сцену Йыхвиского концертного дома выйдет победитель телеконкурса "Звезды классики - 2020" Тяхе-Леэ Лийв.
В среду, 19 января, на сцену Йыхвиского концертного дома выйдет победитель телеконкурса "Звезды классики - 2020" Тяхе-Леэ Лийв.
Тяхе-Леэ Лийв относится к третьему поколению пианистов в своей семье.
- Я предана музыке и наряду с этим любопытна к жизни. Я занималась также в художественной школе и являюсь страстным живописцем. Недавно во мне проснулся большой интерес к литературе и театру. Меня вдохновляют книги, живопись и люди, - характеризует себя молодая талантливая пианистка.
Тяхе-Леэ Лийв наслаждается и путешествиями, поскольку учится в вузах трех стран - в Таллиннской музыкальной средней школе (у Маррит Герретц-Траксманн), Эстонской академии музыки и театра (у Ивари Илья), в Финляндии в Академии Сибелиуса (у Хуэйин Лю-Тавастшерна) и в Италии в Академии Перози (у Константина Боджино).
Тяхе-Леэ добилась успеха как на родине, так и за рубежом. Пока ее самыми большими достижениями являются победы на эстонском конкурсе пианистов (2019) и телеконкурсе ЭТВ "Звезды классики" (2020), причем в обоих конкурсах она была самой юной участницей.
В программу призового концерта "Звезды классики" входят произведения Сибелиуса, Витолса и Шумана.