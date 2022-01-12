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В "Pargi Keskus" можно ознакомиться с историей Кунда

По словам Уно Трумма, обнаружение коллекции стеклянных негативов - это чрезвычайное везение. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На стендовой выставке, посвященной истории поселка Кунда, его цементного завода и, разумеется, жителей, экспонируются фотографии последней четверти 19-го века и до 30-х годов прошлого века.

В основном это снимки, которые ранее не были известны. Несколько лет назад в городском архиве Кунда обнаружили более 250 стеклянных негативов. Выборку из них сделал старший научный сотрудник ЦУ "Вирумааские музеи" историк Уно Трумм.

- Выставка дает представление о жизни этого населенного пункта в то время, когда здесь создавался цементный завод, а также о первых пятидесяти годах деятельности предприятия, - сказал Трумм.

В тот период производство, конечно, не было позорным делом. Скорее, гордились тем, что из местного сырья можно производить ценный продукт, имевший рынок как на родине, так и за рубежом.

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