В "Pargi Keskus" можно ознакомиться с историей Кунда

В основном это снимки, которые ранее не были известны. Несколько лет назад в городском архиве Кунда обнаружили более 250 стеклянных негативов. Выборку из них сделал старший научный сотрудник ЦУ "Вирумааские музеи" историк Уно Трумм.

- Выставка дает представление о жизни этого населенного пункта в то время, когда здесь создавался цементный завод, а также о первых пятидесяти годах деятельности предприятия, - сказал Трумм.