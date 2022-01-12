В "Pargi Keskus" можно ознакомиться с историей Кунда
На стендовой выставке, посвященной истории поселка Кунда, его цементного завода и, разумеется, жителей, экспонируются фотографии последней четверти 19-го века и до 30-х годов прошлого века.
На стендовой выставке, посвященной истории поселка Кунда, его цементного завода и, разумеется, жителей, экспонируются фотографии последней четверти 19-го века и до 30-х годов прошлого века.
В основном это снимки, которые ранее не были известны. Несколько лет назад в городском архиве Кунда обнаружили более 250 стеклянных негативов. Выборку из них сделал старший научный сотрудник ЦУ "Вирумааские музеи" историк Уно Трумм.
- Выставка дает представление о жизни этого населенного пункта в то время, когда здесь создавался цементный завод, а также о первых пятидесяти годах деятельности предприятия, - сказал Трумм.
В тот период производство, конечно, не было позорным делом. Скорее, гордились тем, что из местного сырья можно производить ценный продукт, имевший рынок как на родине, так и за рубежом.