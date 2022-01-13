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После годичной паузы вновь состоится турнир памяти Аво Талпаса

В субботу в зале старого Кохтла-Ярвеского Дома спорта можно будет посмотреть сотни борцовских матчей, венцом которых являются эффектные броски. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу в Кохтла-Ярвеском Доме спорта вот уже в 41-й раз состоится турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти легендарного ида-вирумааского борца Аво Талпаса.

Проводимый в память ставшего в 1978 году чемпионом СССР Аво Талпаса турнир - одно из имеющих самые давние традиции спортивных соревнований в Ида-Вирумаа. Он отменялся всего один раз - в прошлом году из-за коронавируса. 

ФОТО: Matti Kämärä

АВО ТАЛПАС (1946-1979)

  • Родился 28 июня 1946 года в Йыхви.
  • В 1978 году стал чемпионом СССР по греко-римской борьбе. Если учесть, что в то время Советский Союз лидировал в этом виде спорта во всем мире, то Талпас стал бы, вероятно, также главным претендентом на золото московской Олимпиады 1980 года. Однако тяжелая болезнь унесла жизнь 33-летнего борца в ноябре 1979 года.
  • Чемпионом Эстонии он становился семь раз.

В этом году из-за коронапандемии участников будет меньше, чем раньше: вместо прежних ста борцов соберутся семьдесят-восемьдесят, а из зарубежья приедут только около двадцати спортсменов из Литвы. "Самое важное, что в этом году турнир состоится, ведь если бы произошел еще более долгий перерыв, то возродить эту традицию было бы уже труднее", - сказал организующий турнир уже в 41-й раз Ильмар Талусте, которому недавно исполнилось 83 года.

Талусте десятки лет заботится о том, чтобы память об Аво Талпасе сохранилась. Под его руководством прошлым летом, когда Талпасу исполнилось бы 75 лет, вблизи Кохтла-Ярвеского центра культуры установили памятную скамью в честь Талпаса. "Аво Талпас был выдающимся эстонским борцом, и турнир его памяти тоже занял достойное место в истории эстонской борьбы", - сказал он.

Главного победителя турнира определят традиционно в весовой категории до 82 кг, в которой и Аво Талпас одержал свои важнейшие победы. По словам Талусте, в этой категории титул будет защищать Уку Лейтам, в последний раз завоевавший его на турнире в 2020 году.

Понаблюдать за происходящим в зале старого Кохтла-Ярвеского Дома спорта позволено и болельщикам, однако им придется предъявить справку о вакцинации и надеть маску.

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