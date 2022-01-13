После годичной паузы вновь состоится турнир памяти Аво Талпаса
В субботу в Кохтла-Ярвеском Доме спорта вот уже в 41-й раз состоится турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти легендарного ида-вирумааского борца Аво Талпаса.
В субботу в Кохтла-Ярвеском Доме спорта вот уже в 41-й раз состоится турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти легендарного ида-вирумааского борца Аво Талпаса.
Проводимый в память ставшего в 1978 году чемпионом СССР Аво Талпаса турнир - одно из имеющих самые давние традиции спортивных соревнований в Ида-Вирумаа. Он отменялся всего один раз - в прошлом году из-за коронавируса.
В этом году из-за коронапандемии участников будет меньше, чем раньше: вместо прежних ста борцов соберутся семьдесят-восемьдесят, а из зарубежья приедут только около двадцати спортсменов из Литвы. "Самое важное, что в этом году турнир состоится, ведь если бы произошел еще более долгий перерыв, то возродить эту традицию было бы уже труднее", - сказал организующий турнир уже в 41-й раз Ильмар Талусте, которому недавно исполнилось 83 года.
Талусте десятки лет заботится о том, чтобы память об Аво Талпасе сохранилась. Под его руководством прошлым летом, когда Талпасу исполнилось бы 75 лет, вблизи Кохтла-Ярвеского центра культуры установили памятную скамью в честь Талпаса. "Аво Талпас был выдающимся эстонским борцом, и турнир его памяти тоже занял достойное место в истории эстонской борьбы", - сказал он.
Главного победителя турнира определят традиционно в весовой категории до 82 кг, в которой и Аво Талпас одержал свои важнейшие победы. По словам Талусте, в этой категории титул будет защищать Уку Лейтам, в последний раз завоевавший его на турнире в 2020 году.
Понаблюдать за происходящим в зале старого Кохтла-Ярвеского Дома спорта позволено и болельщикам, однако им придется предъявить справку о вакцинации и надеть маску.