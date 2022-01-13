Чт, 13.01.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Йыхви Год библиотек открыл пастор

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пастор прихода Йыхвиской церкви святого Михаила Пеэтер Калдур впервые прочел с кафедры не Библию, а художественное произведение, открыв тем самым Год библиотек в Йыхви.

- Значение и акценты церковного мероприятия со временем изменились, и теперь они вошли в ритм современности, - прокомментировал Пеэтер Калдур совместное чтение в церкви. Пастор прочел отрывок из книги Мудлум "Mitte ainult minu tädi Ellen" - самого популярного у читателей художественного произведения эстонского автора в прошлом году.

Тот же отрывок прозвучал в библиотеках по всей Эстонии - так 12 января в 12.12 начался объявленный Министерством культуры Год библиотек.

Йыхвиская центральная библиотека же решила провести чтения в самом почтенном и старом здании Йыхви - церкви святого Михаила. "Не скажу, что мне нравится современное отношение, но я знаю, что оно существует, и принимаю его. Год библиотек сам по себе нужен, потому что, может быть, некоторые люди станут больше читать и ходить в библиотеку", - сказал Пеэтер Калдур.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back