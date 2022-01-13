В Йыхви Год библиотек открыл пастор

- Значение и акценты церковного мероприятия со временем изменились, и теперь они вошли в ритм современности, - прокомментировал Пеэтер Калдур совместное чтение в церкви. Пастор прочел отрывок из книги Мудлум "Mitte ainult minu tädi Ellen" - самого популярного у читателей художественного произведения эстонского автора в прошлом году.

Йыхвиская центральная библиотека же решила провести чтения в самом почтенном и старом здании Йыхви - церкви святого Михаила. "Не скажу, что мне нравится современное отношение, но я знаю, что оно существует, и принимаю его. Год библиотек сам по себе нужен, потому что, может быть, некоторые люди станут больше читать и ходить в библиотеку", - сказал Пеэтер Калдур.