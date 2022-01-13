Опытные тренеры учат любителей лыжным хитростям

Проводящий тренировки в Паннъярве Тимо Юурсалу сказал, что за один час можно успеть показать основные приемы - например, как с помощью некоторых особенностей техники быстрее и легче передвигаться коньковым ходом. "Напоминаем основные принципы, начиная с того, как правильно падать и легко вставать", - сказал Юурсалу, который ведет тренировки в Паннъярве вместе с Аво Самбла.

По словам Юурсалу, во вторник, несмотря на 17-градусный мороз, пришли около десяти человек. Некоторые из них учились азам катания на лыжах в последний раз еще в школе, несколько десятков лет назад, когда коньковый ход еще не применялся.

В Паннъярве последняя бесплатная тренировка пройдет в четверг в 17 часов. На тропе здоровья Пяхклимяэ в Нарве в четверг и субботу в 18 часов тренировку проведет Владимир Вшивцев. А в воскресенье в 12 часов на кивиылиской горе Нильс Кроон проведет двухчасовую тренировку для начинающих горнолыжников, которая предназначена для детей младше десяти лет.