Вопреки усилиям предприятий воздух в Кохтла-Ярве от запаха не избавился
Кохтла-ярвеские промышленные предприятия большей частью выполнили свои программы по уменьшению запаха, однако жалоб жителей меньше не стало.
Кохтла-ярвеские промышленные предприятия большей частью выполнили свои программы по уменьшению запаха, однако жалоб жителей меньше не стало.
Пять лет назад тогдашняя Инспекция окружающей среды и Центр исследований окружающей среды провели тщательное исследование воздуха в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.