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Вопреки усилиям предприятий воздух в Кохтла-Ярве от запаха не избавился

Крупнейшие источники неприятного запаха - полукоксовые горы - при ветреной погоде еще и пылят усиленно. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские промышленные предприятия большей частью выполнили свои программы по уменьшению запаха, однако жалоб жителей меньше не стало.

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Пять лет назад тогдашняя Инспекция окружающей среды и Центр исследований окружающей среды провели тщательное исследование воздуха в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Двумя годами позже Департамент окружающей среды утвердил программы деятельности по снижению запаха для четырех наиболее загрязнявших воздух предприятий, которые следовало выполнить к концу прошлого года.

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