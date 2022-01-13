Вопреки усилиям предприятий воздух в Кохтла-Ярве от запаха не избавился

Пять лет назад тогдашняя Инспекция окружающей среды и Центр исследований окружающей среды провели тщательное исследование воздуха в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

Двумя годами позже Департамент окружающей среды утвердил программы деятельности по снижению запаха для четырех наиболее загрязнявших воздух предприятий, которые следовало выполнить к концу прошлого года.