Из ида-вируских квартир с газовыми бойлерами безопасны лишь треть
Проводившийся в течение двух лет в Ида-Вирумаа госконтроль газовых бойлеров установил, что только 28 процентов из них отвечают требованиям.
Проводившийся в течение двух лет в Ида-Вирумаа госконтроль газовых бойлеров установил, что только 28 процентов из них отвечают требованиям.
Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) провел в 2020 и 2021 годах в уезде проверку сотен квартир, касавшуюся газового оборудования в случайной выборке квартир людей с низким доходом.