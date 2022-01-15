Из ида-вируских квартир с газовыми бойлерами безопасны лишь треть

Тяжелое несчастье произошло 2 марта 2018 года в доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где в одной из квартир от угарного газа погибли мужчина и женщина, а еще пять человек получили отравление газом. Хотя с начала того же года во всех жилых помещениях с газовым оборудованием датчик угарного газа стал обязательным, в момент несчастья он имелся всего в трех из 12 квартир дома. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik