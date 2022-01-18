Личные судьбы жертв Холокоста в новом спектакле Юлии Ауг

- Ответ имеется в самом спектакле. А началось все в январе 2020 года - давала интервью радио "Deutsche Welle" о спектакле "Моя эстонская бабушка", говорили об Эстонии, странах Балтии и затронули тему аннексии в рамках пакта Молотова - Риббентропа, поскольку в спектакле есть отсылки к независимости Эстонии, я серьезно занималась этими вопросами. Вспомнила, что был еще договор между Эстонией и СССР о защите и суверенности границ, в рамках которого был пункт о размещении на территории Эстонии военных баз, но гарантирующий абсолютную суверенность. Договор был нарушен. Мое интервью вышло, очень не понравилось в России, меня сняли с главной роли в одном проекте. За что? Ведь я просто отвечала на вопросы в рамках исторической правды. В ответ на мое возмущение знакомая драматург сказала: а ты знаешь, что твои любимые эстонцы сделали с евреями во время Второй мировой войны? Слышала, что Эстония первой в Европе объявила себя юденфрай (свободной от евреев. - И.К.)? Я не знала.