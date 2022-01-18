Личные судьбы жертв Холокоста в новом спектакле Юлии Ауг
22 января на сцене нарвского театра "Vaba Lava" состоится премьера спектакля "Мама, а наша кошка тоже еврей?". Документальные истории о Холокосте в Эстонии, которые режиссер нашла в архиве Еврейского музея в Таллинне, а также исследуя материалы о Холокосте в Эстонии и в беседах с людьми. Что побудило популярную российскую актрису, режиссера и сценариста взяться за эту тему? Об этом мы и говорили незадолго до Дня памяти жертв Холокоста, который весь мир отмечает 27 января.